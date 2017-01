PSOE-A y C's rechazan un pleno extraordinario del Parlamento sobre la situación de la sanidad

25/01/2017 - 13:24

La Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE-A y Ciudadanos, la petición conjunta de Podemos e IULV-CA sobre la celebración de un debate general en el Pleno de la Cámara sobre la situación de la sanidad pública andaluza, que ha sido apoyada por el PP-A.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Asimismo, la Diputación Permanente también ha rechazado, con los votos de PSOE-A y Ciudadanos, la petición conjunta de Podemos e

IULV-CA sobre un debate General sobre la situación de la infancia y adolescencia en Andalucía, que también fue apoyada por el grupo popular.

La propuesta del PP-A sobre una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara para la comparecencia del consejero de Salud, Aquilino Alonso, relativa a la política de contratación de suministros de medicamentos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) también ha sido rechazada, con los votos de PSOE-A y Ciudadanos, mientras que sí contó con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida.

La Diputación Permanente sí ha aprobado por unanimidad la petición de PSOE-A y Ciudadanos sobre una sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia y Administración Local para que comparezca el Consejo de Gobierno a fin de informar sobre los resultados de la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el pasado día 17 de enero. La sesión esta comisión se convocará mañana jueves, a las 10,00 horas.

Durante el debate sobre las propuestas de sesiones de plenos extraordinarias, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado que, sin duda, el PP-A no ha sido muy hábil y ha quedado "fuera de juego" porque, aunque se haga eco de las manifestaciones en la calle sobre la sanidad, no ha planteado en el Parlamento una iniciativa de debate general sobre la situación sanitaria. Ha querido dejar claro que la Junta no hace oídos sordos a lo que manifiestan los ciudadanos en la calle y es consciente de que aún hay "problemas".

Asimismo, ha señalado que resulta llamativa la foto en manifestaciones sanitarias de PP-A, Podemos, IU y Vox de "la mano". Ha preguntado a Podemos e Izquierda Unida si respaldan las "estrategias de determinados personajes" contra los representantes legítimos de los trabajadores sanitarios.

De otro lado, ha manifestado que ha salido una nueva sentencia del Tribunal Constitucional avalando la subasta de medicamentos de la Junta que deja al Partido Popular en "el más absoluto de los ridículos".

La diputada del PSOE-A Soledad Pérez también ha tomado la palabra para dejar claro que su grupo se toma muy en serio el tema de la infancia, planteando muchísimas iniciativas en el Parlamento y ha denunciado la "doble moral del PP, que dijo no al pacto por la infancia que pedía Unicef". Ha manifestado que su grupo siempre estará dispuesto a sentarse con el resto de formaciones para plantear propuestas sobre la infancia.

Por su parte, la portavoz del PP-A, Carmen Crespo, ha señalado que, sin duda, hubiera sido oportuno y diligente que durante el mes de enero se hubiera celebrado un debate general sobre la situación de la sanidad pública, cuando 130.000 personas salieron a la calle para denunciar "los agujeros difíciles y complicados" que existen en el sistema sanitario público. "No se está viendo ninguna solución por parte de la Junta", ha indicado Crespo, quien ha insistido en que el Parlamento "no puede estar al margen de la situación de la sanidad y de lo que reclama la calle".

La diputada del PP-A Vanessa García también ha tomado la palabra para manifestar que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, también tiene que dar explicaciones ya sobre por qué se compraban medicamentos "un 20 por ciento más caros" en el hospital granadino Virgen de las Nieves.

"DEBATE CONSTRUCTIVO Y SANO"

La parlamentaria de Podemos Esperanza Gómez ha justificado la necesidad de celebrar un debate general sobre la infancia, porque lo han reclamado varias organizaciones, que están preocupadas por las cifras de pobreza y exclusión social en la comunidad. Ha señalado que este asunto requiere de un debate sosegado.

Sobre el debate de sanidad, ha señalado que algo debe estar pasando en la sanidad pública andaluza cuando miles de ciudadanos han salido a la calle para reclamar una sanidad pública de calidad, mientras que el Gobierno "no está dando respuesta" y se equivoca al tratar de "politizar las mareas blancas". Ha abogado por un debate "constructivo y sano y escuchando a la sociedad andaluza".

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha manifestado que su grupo no va a entrar en la "confrontación" que persiguen otros grupos políticos y ha dicho que no se debe aprovechar la situación de la sanidad para pedir un pleno extraordinario, algo que viene siendo un "típico tópico". Ha apuntado que la situación de la sanidad no puede justificarse siempre para estar pidiendo continuamente plenos extraordinarios.

El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que los andaluces merecen que haya un debate en el Parlamento sobre el "deterioro" que la sanidad pública andaluza está sufriendo y se evite "la demagogia" ante un tema tan delicado. En su opinión, hay que dar respuesta desde el Parlamento a las demandas de los ciudadanos, expresadas en varias manifestaciones celebradas en ciudades andaluzas. Ha advertido de que no van a permitir que "errores de gestión" del Gobierno puedan abrir paso a "privatizaciones".

En cuanto al debate sobre la situación de la infancia, ha manifestado que ante la "ausencia de respuesta" desde el Parlamento a las demandas de la sociedad civil, es necesario abordar este debate importante, en un momento en que la crisis "hace estragos en una Andalucía de pobreza infantil, por encima de la media".

Sobre la petición acerca de la comparecencia del Consejo de Gobierno sobre la Conferencia de Presidentes, PP-A, Podemos e IULV-CA han aprovechado para criticar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no haya hecho una ronda con todos los partidos previamente a la reunión para abordar las cuestiones que se debían plantear y llevar una "voz única" de la comunidad.