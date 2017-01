ATA pide que en la propuesta de renta mínima "no se deje a los autónomos en la cuneta" y se ligue a itinerario formativo

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido que la propuesta de renta mínima lanzada por el PSOE "no se deje a los autónomos en la cuneta" y se incluya al colectivo en esta medida, tras lo que pide que se ligue a un itinerario formativo, y no a la prestación por desempleo ni al subsidio, porque "los autónomos no tienen esos subsidios".

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Amor ha efectuado esta petición en el coloquio posterior a la conferencia en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía, donde fue presentado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

El dirigente de ATA se ha mostrado de acuerdo con "ayudar a las personas que lo necesitan", en relación con la propuesta de renta básica lanzada por el PSOE, pero pide que "no se olviden de los autónomos".

"Hay muchos autónomos y esperamos que en la renta básica no se deje a nadie en la cuneta", ha agregado Amor, quien explica que "si esa renta básica está ligada a la prestación por desempleo y al subsidio posterior, entonces los autónomos tienen un problema, porque no cobran prestación por desempleo ni tienen subsidio".

Se ha mostrado partidario de una renta básica "ligada a un itinerario formativo". "No estamos para regalar el dinero, todos sabemos de las exigencias que nos harán a nuestro país", ha indicado Amor, quien se muestra a favor de "ayudar a las personas que lo necesiten con un itinerario de formación y teniendo en cuenta que hay personas que terminan perdiéndolo todo y que también tiene que tener derecho a esa renta básica".

Ha apuntado en ese sentido que en España "quien termina perdiéndolo todo son los autónomos, que también tiene derecho a percibir esa renta básica".

Por otro lado, preguntado por los aspectos esenciales que se deben incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Amor ha apuntado la necesidad de mejorar la formación en el colectivo, ir avanzando y llevar a la práctica la Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos, e incidir en la compatibilización de trabajo y pensión, además de mejorar la protección social.

Asimismo, aboga por "buscar mecanismos para que la Seguridad Social ingrese más para mantener nuestro sistema de pensiones", de manera que "independientemente de que sigan los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo, lo que hagamos en el contexto de los presupuestos será bienvenido", tras lo que apuesta por buscar fórmulas para una cotización específica para el millón de autónomos societarios que cotizan en el RETA "porque se les obligó a estar en el RETA"·.