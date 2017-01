Susana Díaz subraya su "compromiso de seguir avanzando" en Andalucía

25/01/2017 - 13:47

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado este miércoles su "compromiso de seguir avanzando en esta tierra", en alusión a Andalucía, después de que los medios de comunicación le preguntasen a ella y al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, qué ocurriría si tras los asuntos tratados hoy entre ambos y en beneficio de los almerienses, la dirigente andaluza diera el salto a Madrid y fuera secretaria general del PSOE.

ALMERÍA, 25 (EUROPA PRESS)

"Lamento frustrarle en su pregunta, soy presidenta porque tengo la voluntad mayoritaria de los andaluces y, algo que es muy importante, el compromiso de seguir avanzando en esta tierra", ha dicho Díaz, que ha añadido que los compromisos adoptados en Almería "son desde el conocimiento" porque conoce "de primera mano las demandas de los almerienses".

"Espero contar con la colaboración del alcalde para llevarlas a cabo", ha dicho la presidenta que, en otro momento de su intervención ante los medios, ha recalcado que no quería hablar de cuestiones orgánicas del PSOE porque "al alcalde le interesan bien poco" y por "respeto" al regidor y a toda la ciudad de Almería, a la que ha acudido en calidad de presidenta.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Díaz también ha recordado que "legalmente no es posible" ser presidenta autonómica y senadora y ha defendido que el PSOE ya tiene regulación sobre los cargos que puede ostentar una misma persona, por ejemplo, "si eres alcalde no puedes ser parlamentario o diputado", ha recordado.

En ese sentido, ha rechazado opinar sobre si otros partidos deberían regular la incompatibilidad de cargos en ese sentido. "Si no quiero hablar del PSOE no le voy a decir al resto de partidos qué tienen que hacer en sus congresos", ha dicho Díaz añadiendo que sería una falta de "respeto" no hablar de su partido y sí hacerlo de otros.