Mundó replica a Catalá que es el Gobierno quien no dialoga ni ofrece propuestas políticas

25/01/2017 - 13:50

Ve necesarios 70 nuevos juzgados para alcanzar la media estatal de jueces por habitante

Ve necesarios 70 nuevos juzgados para alcanzar la media estatal de jueces por habitante

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha asegurado este miércoles que es el Gobierno central y no la Generalitat quien no dialoga ni ofrece propuestas políticas para solucionar el encaje de Catalunya en España, después de que el ministro del ramo, Rafael Catalá, haya dicho que no le parece que el Ejecutivo catalán tenga voluntad de diálogo diciendo que el referéndum "va a pasar sí o sí".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es poner propuestas políticas encima de la mesa y no levantar cortinas de humo diciendo que son los otros los que no quieren dialogar", ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament al ser preguntado por las palabras de Catalá antes de participar en Barcelona en una jornada de Fomento del Trabajo.

Mundó ha defendido que el Govern lleva años demostrando su voluntad de diálogo y que ha planteado muchas propuestas, y sólo ha recibido negativas por parte del Estado: "Es legítimo que no te gusten las propuestas de tus interlocutores, pero si no te gustan, debes plantear otras".

Por ello, ha considerado que el Estado es la única administración que tiene deberes pendientes en relación al proceso soberanista, y ha recriminado que haya "empezado una operación diálogo que hasta el momento se concreta en una operación reunión".

También ha defendido que "en Catalunya existe una cuestión de naturaleza política que se resuelve con propuestas políticas" y no en los tribunales, una idea que también le trasladó el martes al Fiscal General del Estado en la reunión que mantuvieron.

"Le dije el error que supone intentar resolver a través de la justicia cuestiones que son estrictamente del ámbito de la política", ha precisado, y también ha dicho que en el encuentro que también mantuvo el martes con Catalá se limitaron a analizar cuestiones estrictas del ámbito jurídico.

NUEVE JUZGADOS PENDIENTES

Entre las cuestiones que abordó con el ministro está la apertura de nueve juzgados en Catalunya comprometidos por el Gobierno central desde 2015 y que todavía no se han puesto en funcionamiento: "Nosotros ya hemos hecho nuestra parte y ya hemos resuelto todas las cuestiones materiales vinculadas al espacio y al personal".

Mundó ha dicho que los juzgados catalanes están sobrecargados y que sería necesario abrir unos 70 para poder alcanzar la media de jueces por habitante del Estado, que es de 11,5 por cada 100.000 ciudadanos mientras en Catalunya es de 10,5.

PROTESTAS POR LA MODEL

Sobre la protesta que este miércoles han protagonizado unos 150 funcionarios de prisiones a las puertas del Parlament para exigir la dimisión de Mundó por su gestión del cierre del centro penitenciario de La Model de Barcelona, el conseller ha reiterado que "no está en riesgo ni un solo puesto de trabajo del personal de prisiones en Catalunya".

"Al contrario, si al final se decide el cierre es una oportunidad para reforzar las plantillas", ha subrayado Mundó, que también ha defendido que el Govern mantiene diálogo fluido y constante con los sindicatos del sector y con las entidades y los vecinos de La Model, que reclaman su cierre urgente, según ha destacado.