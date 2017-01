La familia del anciano desaparecido de Torrelodones: "Si no aparece intentaremos que se haga justicia"

25/01/2017 - 13:50

La familia de Saturnino Garzas, el hombre que sufre Alzheimer y Parkinson, y que desapareció de una residencia de Torrelodones hace casi un mes ha valorado positivamente la sanción impuesta por la Comunidad al centro geriátrico aunque ha dicho que si el mayor no aparece intentarán "que se haga justicia de otra manera".

TORRELODONES, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Iván Garzas, hijo del desaparecido ha señalado que desde que desapareció su padre el 26 de diciembre están buscando por Torrelodones y Las Matas y que ya no saben "por dónde tirar" porque no tienen "ni una pista".

En cuanto a las sanciones de casi 30.000 euros propuestas por la Comunidad de Madrid, al ocupar el desaparecido una plaza concertada en la residencia, ha señalado que ven "bien" que se hayan tramitado dichos expedientes". "Si les han sancionado es porque algo malo tendrían", ha añadido.

"La cantidad no podemos valorarla, aunque nos parecerá bien o no si aparece mi padre o no. Me parece bien que se les sancione, también se les podría haber sancionado antes o que la residencia nos hubiera avisado de que mi padre se podría escapar porque no están preparados para recoger a personas con Alzheimer. Si a nosotros nos dicen eso, mi padre no se queda", ha subrayado.

Por su parte, la Guardia Civil continúa con la búsqueda del desaparecido, según han señalado a Europa Press fuentes de la investigación. Estas fuentes han detallado que además de a pie, se le está buscando con perros especializados y con helicópteros en la zona de Torrelodones.