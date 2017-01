PSOE-M pide a Carmena "que no venda la piel del oso antes de cazarlo" porque "queda mucha negociación" de presupuestos

25/01/2017 - 13:56

La secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "que no venda la piel del oso antes de cazarlo", al tiempo que ha advertido de que "todavía queda mucha negociación" para llegar a un acuerdo entre el Grupo Socialista municipal y Ahora Madrid sobre los presupuestos.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado la líder de los socialistas madrileños en una entrevista concedida a Europa Press, en alusión a las declaraciones de Carmena dando por casi concluidas las negociaciones para aprobar los presupuestos municipales de 2017.

"Yo le diría un mensaje desde aquí a Manuela Carmena, que no venda la piel del oso antes de cazarlo, primero hay que esperar, todavía queda mucha negociación, todavía quedan muchos flecos pendientes. De momento no ha dicho si es que va a aceptar todas las propuestas presentadas por los socialistas, todavía queda mucho por andar, todavía este viaje requiere mucha merienda", ha expresado Hernández.

La secretaria general del PSOE-M ha asegurado que la posición del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid responde a una decisión autónoma. "El Grupo Municipal Socialista, absolutamente autónomo en su toma de decisiones", ha señalado, y ha alabado el trabajo que están haciendo sus compañeros.

Según Hernández, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid se encuentra entre "la derecha, representada de una manera lo más liberal y lo más fuerte posible a través de Esperanza Aguirre", y "un Gobierno municipal, representado por Manuela Carmena, que no está respondiendo a las expectativas y que gobierna a base improvisación".

"No tiene un plan claro de gobierno para la ciudad de Madrid y muchas cosas que sufríamos bajo los gobiernos locales del PP todavía no se han cambiado. Y vamos a llegar al final de la legislatura y no vemos en algunas de las materias mucha luz al final al del túnel", ha valorado, sobre el Gobierno de Ahora Madrid.

No obstante, ha descartado la posibilidad de que los socialistas madrileños puedan arrepentirse del apoyo a Ahora Madrid. "En absoluto, porque el PSOE es el partido que mejor representa a la sociedad y esa mejor representación de la sociedad significaba que de una manera muy abrumadora la ciudad de Madrid quería abrir puertas y ventanas y dejar atrás las etapas del PP", ha argumentado preguntada al respecto.

"Por lo tanto, absolutamente convencidos de ese apoyo pero no es un apoyo que constituya ningún cheque en blanco. Es como el labrador, la tierra para el que se la trabaja, pues lo mismo, Manuela Carmena y su equipo de concejales tienen que ir día a día labrándose la confianza de los concejales socialistas", ha explicado.

A la pregunta de si ese apoyo les puede pasar factura a los socialistas, Hernández ha apuntado que "el Gobierno de Ahora Madrid despierta suspicacias desde el punto de vista de que las expectativas creadas no se están cumpliendo".

"Existe malestar en los madrileños por la forma de gobernar totalmente improvisada que tiene el Gobierno municipal de Madrid y lo que hacemos desde el grupo socialista es poner la cordura y la responsabilidad necesaria, que nos la da nuestra experiencia de gobierno", ha afirmado.

Hernández ha reivindicado "esa responsabilidad, esa experiencia y con un proyecto claramente de izquierdas que, por ejemplo, también se ve en esta negociación de presupuestos". "La alternativa en el 2019 lo que queremos es que la represente el PSOE, como no tengo ninguna duda de que así será", ha aseverado.

Por otro lado, ha apostillado que "la relación, el debate permanente y el consensuar posiciones entre el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid y la dirección regional es continuo".

"Purificación (Causapié) nos comenta los temas, nosotros les damos nuestra opinión, les hacemos llegar también propuestas y son decisiones que toma el propio grupo municipal socialista. Todo mi apoyo", ha agregado.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD

Sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que el Gobierno regional está elaborando, Hernández ha dicho que no se plantea el apoyo del PSOE, "porque Cristina Cifuentes ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de autocrítica, que representa lo mismo que el PP de Ignacio González y de Esperanza Aguirre".

"Ya las buenas palabras de Cristina Cifuentes en los socialistas de Madrid no tienen ningún calado. Estamos viendo un Gobierno que no toma medidas claras contra la corrupción y tiene muchos de sus diputados y muchos de sus cargos electos imputados o al menos investigados en cualquiera de las causas judiciales que están abiertas", ha argumentado.

"Estamos hablado de un Gobierno regional que no es sensible, que solo gobierna a golpe de titular y a golpe de día internacional, pero no con una planificación y una política clara. A partir de ahí, nada esperamos de los presupuestos regionales. Para empezar, no tenemos ni fecha, porque la situación de debilidad parlamentaria de Cristina Cifuentes es evidente, una debilidad que no viene ya por la oposición sino de sus propias filas", ha proseguido Hernández, quien ha hecho referencia a la diputada del PP que se encuentra de baja por depresión y que ha acusado al portavoz del Grupo Parlamentario de acoso laboral, Elena González-Moñux.

"No esperamos nada nuevo y nuestro voto será negativo", ha avanzado Hernández, al tiempo que ha expresado su deseo de que se presente "a la mayor brevedad posible" el borrador de los presupuestos, para poder empezar hacer enmiendas, "porque son muchísimas las necesidades de los madrileños que no atiende el Gobierno regional".

Además de referirse a la necesidad de centros de salud y colegios en "muchos municipios", la alcaldesa de Getafe ha destacado que la Comunidad de Madrid destina un millón de euros al año en medidas contra la pobreza energética, "el mismo presupuesto que destina el municipio de Getafe".

"Está claro que la Comunidad de Madrid no tiene una apuesta real por resolver las necesidades de los madrileños. No me creo ninguna enmienda que pudiera hacer Cifuentes, no espero de ella en lo político absolutamente nada", ha aseverado.