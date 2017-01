Crean una aplicación que facilita la comunicación a personas con problemas en el habla

25/01/2017 - 14:09

Está disponible en catalán y castellano y tiene previsto adaptarse al inglés

El programa Talentum de Telefónica ha desarrollado la aplicación 'Jocomunico', que transforma pictogramas en lenguaje verbal natural y permite una comunicación para personas con problemas en el habla.

Se trata de una herramienta de comunicación aumentativa y alternativa, con una base de 1.300 pictogramas, tal como ha detallado este miércoles su creador, Joan Pahisa, en la presentación de la aplicación, que permite desarrollar una correcta comunicación con personas que tienen parálisis cerebral, autismo severo, discapacidad intelectual, en gente mayor y en personas discapacidades física como lesión medular y esclerosis múltiple.

Pahisa ha remarcado que el objetivo que persigue este proyecto es "mejorar la calidad de vida de estas personas", y ha puesto como ejemplo que pictogramas que significan arroz, gustar y una actitud negativa se traducen en 'el arroz no me gusta' en vez de 'arroz no gustar'.

En este sentido, Pahisa ha explicado que tanto logopedas como usuarios pueden añadir o quitar elementos de este abanico de pictogramas "y adaptarlo al perfil de cada uno", y existe una sección con temáticas para guardar peticiones o frases más complejas como por ejemplo: "Me llamo Joan y tengo 30 años" o "¿Mañana puedo ir a la piscina?".

También hay un apartado de 'preguntas frecuentes' para estructurar las frases "porqué no es lo mismo yo querer tú, que tú querer yo, es decir, te quiero y me quieres", ha especificado el creador.

'Jocomunico', disponible para PC, tablets y smartphones, tiene versión en castellano y catalán, pero está previsto que se incorpore el inglés y junto con Pahisa han trabajado cinco jóvenes profesionales especializados en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Traducción e Interpretación y Bellas Artes.

Antes de lanzarse online, la aplicación ha tenido un periodo de pruebas con cuatro miembros de Prodis Terrassa --Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca--, y tal como ah explicado la logopeda del centro, Marta Jové, "su primera reacción fue de sorpresa al comprobar que por primera vez habían construido una frase con lenguaje natural" y ha resaltado la gratificación de los participantes, subrayando que ha sido una experiencia muy positiva.