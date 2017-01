El candidato andaluz a C's Diego de los Santos cree que el partido no debe ser "una bisagra vacía de contenido"

25/01/2017 - 14:33

Lamenta el "electoralismo" de Albert Rivera y asegura que él "rompería" el pacto con el PSOE en Andalucía

El militante sevillano de Ciudadanos Diego de los Santos, hijo de uno de los fundadores del Partido Andalucista (PA) y aspirante al liderazgo de la formación naranja a través de una candidatura ya formalizada, ha opinado este martes que C's no puede funcionar como una mera "bisagra vacía de contenido", manifestando que por lo que a él respecta, "rompería" el pacto de legislatura que une al partido con el PSOE en Andalucía.

Diego de los Santos ha presentado su candidatura a la Presidencia de Ciudadanos en el hotel Inglaterra, en Sevilla capital, coincidiendo por cierto con una visita a la ciudad hispalense del presidente del partido, Albert Rivera, con motivo de su participación en un desayuno informativo. En el citado hotel, donde hace ya una década nació de hecho el germen de la Ciudadanos en Andalucía, Diego de los Santos ha expuesto que su candidatura a la Presidencia de Ciudadanos es un proyecto "libre y heterogéneo", apoyado "por detrás por mucha gente que no se puede decir".

EL "ELECTORALISMO" DE RIVERA

Esta candidatura alternativa, según expone, surge con la idea de "rescatar el origen" de Ciudadanos, ante una "deriva" que a su juicio está "alejando" al partido de sus principios fundacionales. En ese sentido, ha opinado que la política promovida por Albert Rivera como máximo representante de Ciudadanos está marcada por "el electoralismo" y, aunque ha considerado "legítimo querer tener poder y jugar al juego electoral", ha avisado de que tal extremo no debe derivar en una "degeneración" de los "principios" del partido.

"El límite del juego electoral está en los principios, porque no todo vale para conseguir votos", ha razonado, defendiendo que Ciudadanos no puede funcionar como "una bisagra vacía de contenidos" y que los pactos con el resto de partidos deben estar ligados a una "regeneración de verdad".

Es precisamente en ese punto en el que ha evaluado el acuerdo de legislatura gracias al cual Ciudadanos apoya al Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz, que dirige en minoría las riendas de la Junta de Andalucía. "Yo entendería un pacto en Andalucía si implicase reformas de calado. ¿Qué pasa con Canal Sur? ¿Qué pasa con la arbitrariedad en las contrataciones y con la administración paralela?", ha preguntado retóricamente, exponiendo que desde que Ciudadanos pactó con el PSOE andaluz, "nos han vendido que han desaparecido entes públicos, pero el gasto público ejecutado por la administración paralela (de la Junta de Andalucía) ha subido un 30 por ciento", cuando la administración paralela es precisamente "el origen de la corrupción".

"ROMPERÍA EL PACTO" CON EL PSOE-A

"Un pacto para apuntalar lo que no va no interesa y Andalucía sigue a la cola", ha dicho exponiendo que "la estabilidad está muy bien cuando las cosas funcionan, pero cuando no funcionan, hay que acabar con la estabilidad". Diego de los Santos, al respecto, ha manifestado que por lo que a él se refiere, "rompería el pacto y dejaría que el PSOE (andaluz) gobernase con Podemos". "Nos íbamos a reír un montón", ha bromeado.

También ha tenido palabras para el PP andaluz, que a su juicio ha sido "la oposición perfecta para el régimen socialista durante 40 años en Andalucía". "Nos hemos enterado de las cosas que pasaban por la juez Alaya, no por la oposición", ha criticado opinando que hay una "connivencia" entre el PP andaluz y "el régimen socialista".

Finalmente, Diego de los Santos ha manifestado que los críticos y descontentos con la actual situación de Ciudadanos cuentan con un "respaldo mayoritario". "Muchos están con nosotros", ha defendido, exponiendo que su candidatura espera "tener buenos resultados" pero aclarando, eso sí, que su candidatura alternativa se da por satisfecha con "reflejar el descontento".

"Ganar no es la principal motivación", ha dicho, admitiendo que es "casi imposible" hacer frente a la candidatura a la reelección de Albert Rivera, especialmente por los plazos y el voto telemático. Eso sí, ha admitido que para el conjunto de Ciudadanos es una "virtud" que las voces críticas tengan la opción de poder visibilizarse. "Me gustaría ver que el PSOE, el PP o Podemos dejasen a alguien hacer esto", ha avisado.