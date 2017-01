Montoro plantea que "se puede uno abstener" para aprobar los Presupuestos

Madrid, 25 ene (EFE).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha planteado que "se puede uno abstener" para favorecer la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin hacer referencias a ningún partido concreto.

La abstención "también es una sana condición en una votación política" para permitir "que una ley salga adelante", ha considerado Montoro durante su intervención en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados.

Montoro ha reiterado que el Gobierno quiere presentar las cuentas públicas "cuanto antes", pero que "lo tiene que traer acordado" con otros grupos para evitar la "catástrofe" que supondría el rechazo de los Presupuestos.

"Eso no nos lo podemos permitir ni lo vamos a auspiciar", ha reiterado, porque afectaría a la estabilidad política, y ha instado a quien tenga "prisa" a que apoye al Gobierno en la elaboración de estos Presupuestos.

El diputado del PSOE Julián López ha respondido al ministro que el Gobierno tiene la responsabilidad de elaborar los presupuestos y que "ya sabe cuáles son las prioridades del PSOE" para poder apoyarlos, que pasan por "no copagos, no recortes sociales y no pérdida de poder adquisitivo a los funcionarios", entre otros asuntos.

"No puede pedir que hagamos una pista de aterrizaje para que venga una avión. Usted sabe lo que tiene que llevar dentro el avión", ha señalado.

Asimismo, el portavoz de Fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha instado a Montoro a "que se vean los papeles" y desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal ha pedido conocer el plazo en el que piensa el Ejecutivo presentar el presupuesto de este año y ha reconocido la urgencia de aprobarlo.

La portavoz de ERC Ester Capella le ha instado a continuar con la presión a Ciudadanos y PSOE para sacar adelante estas cuentas, aunque le ha pedido que revierta los "enormes recortes que ha habido durante estos años" y el diputado del PDeCAT Ferran Bel ha preguntado a los grupos parlamentarios si ya hay negociaciones con el Gobierno.

"Para abstenerse tendrá que conocerse el presupuesto. El PDeCAT no se puede abstener en algo en lo que no ha visto ni el título", ha dicho, tras señalar que estas abstenciones son responsabilidad de los socios "activos y pasivos" del Ejecutivo, en referencia a Ciudadanos y al PSOE.

Montoro ha argumentado dirigiéndose a Unidos Podemos que "hay muchos grupos que generan desconfianza" y que, mientras en las emisiones de deuda pública en España "no existe desconfianza", en "los países donde ustedes gobiernan" como Grecia "tienen ciertos problemas de colocación de deuda".

El ministro ha destacado que el 56 % de la emisión de deuda pública de ayer se colocó entre inversores internacionales, lo que en su opinión constituye una prueba de la confianza que existe en el país.