AM.-Díaz buscará el "desbloqueo definitivo" del PGOU y pedirá la adhesión de la Junta al proyecto Puerto-Ciudad

25/01/2017 - 15:16

La presidenta propone un patronato para la OCAL y anuncia la licitación de un conservatorio para final de año

ALMERÍA, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado este miércoles que va a pedir al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorial, José Fiscal, que "se desbloquee de manera definitiva" la tramitación del plan generación de ordenación urbana (PGOU) de la capital, del que en estos momentos quedan algunos "flecos" en relación zonas inundables, al tiempo que ha anunciado que el Ejecutivo andaluz va a solicitar al Consejo de Ministros que autorice a la Junta de Andalucía a participar en el proyecto Puerto-Ciudad, paso indispensable al ser una área de titularidad estatal, según ha comentado.

Díaz ha detallado los compromisos alcanzados con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, tras su primera reunión institucional desde que el regidor tomara posesión del cargo en noviembre de 2015, si bien la presidenta ha recordado que tras su nombramiento Almería fue la primera capital de provincia andaluza que visitó de manera institucional a través de una reunión con el entonces alcalde Luis Rogelio Rodríguez-Comendador a pesar del "clima de crispación" que, según ha señalado, existía.

Con ello, ha mostrado su interés en la "inmediata" aprobación definitiva del planeamiento general de la ciudad, si bien ha advertido que el Gobierno andaluz va a ser "riguroso" en el cumplimiento de los informes técnicos sobre la inundabilidad de determinadas zonas y el "riesgo" para las personas tras las inundaciones sufridas en los últimos dos meses en Andalucía.

"Cuando se pretenden entubar cauces e ir contra la naturaleza, la naturaleza acaba yendo contra las personas", ha advertido la presidenta, quien ha hecho un llamamiento a "todos los alcaldes" al respecto al tiempo que, en el caso de Almería, ha apuntado que en principio "no va a haber problemas" en la tramitación de las zonas ubicadas en el entorno del parque tecnológico (PITA) mientras que habrá que ser "rigurosos" con los estudios de las áreas ubicadas entre el aeropuerto de El Alquián y Roquetas de Mar al sur de la autopista.

Por otro lado, Díaz también ha respondido a otra de las demandas que Fernández-Pacheco le ha hecho llegar a través de un voluminoso dossier y ha destacado su voluntad de "participar como un miembro más" en el proyecto Puerto-Ciudad, cuyo diseño aún no se está decidido, lo que permitirá a la Junta "participar desde el principio", según ha apuntado. "La Junta quiere estar desde el principio, antes de que se decida lo que se va a hacer ahí", ha apostillado.

ALCAZABA Y CABLE INGLÉS

En materia de patrimonio, la presidenta ha remarcado la apuesta de la Junta de Andalucía por el Conjunto Monumental de La Alcazaba y su entorno, de forma que ha destacado los proyectos de actuación previstos para actuar sobre la muralla norte de la fortaleza y la iluminación artística del conjunto, para lo que también espera que el nuevo director, Arturo del Pino, haga "un gran trabajo". Con respecto al 'Cable Inglés', Díaz ha recordado que se trata de un BIC de "titularidad estatal", por lo que va a trasladar a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo, que inste a Puertos del Estado a que contribuya económicamente a "colaborar con ese patrimonio".

Otros de los asuntos discutidos entre los representantes de ambas instituciones han sido el estado de las infraestructuras educativas, con lo que la dirigente del Ejecutivo andaluz ha avanzado que en las próximas semanas la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, visitará el centro Princesa Sofía, uno de los cuales va a mejorar sus instalaciones durante este año.

La presidenta ha asegurado al alcalde que le va a hacer llegar una programación con actuaciones en los centros escolares de la capital así como su interés en incluir antes de finales de este año la licitación del proyecto para la creación de un nuevo conservatorio en la capital con el fin de dar respuesta a las demandas ciudadanas y propiciar una "formación humanística" que sea de "calidad".

Con ello, también se ha hecho eco la representante de la Junta de la "polémica" suscitada en torno a la financiación de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), de la que ha recordado su carácter "privado". No obstante, propuesto a Fernández-Pacheco la creación de una orquesta pública a través de un patronato formado por Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento que "regularice" la situación de la orquesta y, a la postre, mejore su financiación con respecto a otras orquestas andaluzas.

"Almería se merece una orquesta pública con un patronato", ha incidido Díaz, quien pese a ello, ha recordado que la Junta aportó para este conjunto el pasado año 106.000 euros a través de ayudas y subvenciones de Cultura y de Innovación, las cuales volverá a tener en 2017, según ha avanzado.

Díaz ha subrayado durante su intervención la "apuesta importante" de la Administración andaluza en materia de empleo a través de planes con los que dotará este año al Consistorio almeriense de 4,5 millones de euros, lo que derivará en la contratación de unas 500 personas.

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO, "PRIORIDAD INDISCUTIBLE"

En su intervención, la presidenta ha explicado que ha solicitado al alcalde de Almería su "apoyo" a la hora de reclamar la llegada de la Alta Velocidad a la provincia puesto que va a reivindicar al Gobierno central que "vuelva la mirada a Almería" e invierta en el Corredor Mediterráneo, ya que es una "prioridad indiscutible" y "evidente".

"No es de recibo que no exista esa comunicación ferroviaria de Almería con el resto del territorio como cualquier provincia de nuestro país", ha dicho Díaz, quien ha tachado de "mala", "dura" y "difícil" las informaciones sobre que la doble vía llegaría únicamente hasta Pulpí pese a que para la Comisión Europea este corredor también supone "una prioridad". "No se puede dar la espalda a Almería y ahí tenemos que estar todos de la mano", ha dicho Díaz, quien ha avanzado la visita del consejero de Fomento en los próximos días.

Por su parte, el alcalde ha valorado los compromisos adquiridos por Díaz a la espera de que "se vuelvan realidades" y ha agradecido la reunión de trabajo en la que se ha hecho un "repaso intenso y exhaustivo" sobre los asuntos que atañen a la capital y que dependen de la Administración autonómica.

"Soy un firme convencido de que en los tiempos que corren la gente espera de los políticos realidades, hechos", ha dicho el alcalde, quien cree que "se consigue más hablando, pactando, negociando, trabajando en positivo que instalado en la confrontación permanente"; un "espíritu" que ya rige en las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento, según ha ahondado, y que ha manifestado la intención de mantener.

La presidenta de la Junta ha agradecido la postura del regidor y ha hecho también repaso de los compromisos adquiridos ante su antecesor a fin de demostrar la "utilidad" de estas reuniones, con lo que ha señalado el inicio de obras del Hospital Materno-Infantil, las obras de la Plaza Vieja, para las que ya se han consignado tres millones de euros de cara a la tercera fase; el mantenimiento del vuelo Almería-Sevilla, y la realización de la depuradora de El Bobar, cuya conexión con los municipios del Bajo Andarax está a la espera de resolver "un pequeño elemento" que abordará con el consejero competente, según ha dicho.