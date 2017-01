A juicio un hombre por estafar a unos jóvenes con el local para la Nochevieja de 2013

25/01/2017 - 15:19

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de estafar a un grupo de jóvenes con el alquiler de un local para una fiesta de Nochevieja en Siero en 2013. La vista oral está señalada para este jueves 26 de enero, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 9.30 horas.

Según el escrito del fiscal, a principios de diciembre de 2013, se contactó con el acusado a través del twitter de la sala de fiestas Seven Eleven, en Siero, con el objeto de celebrar en ese lugar la fiesta de Nochevieja. Así, el día 13 de diciembre de 2014, ambos estipularon el alquiler de la sala por un importe de 1.000 euros, recibiendo el acusado 500 euros como anticipo, y conviniendo que la sala de fiestas se les pondría a disposición el día 30. La Fiscalía sostiene que el acusado no tenía intención de cumplir con lo pactado.

Así, llegado el día 30, el acusado no apareció y quien habló con él y sus amigos no pudieron entrar en la sala, pues se encontraba cerrada con llave. La víctima presentó denuncia al día siguiente, compareciendo el denunciado y ofreciendo como excusa para la no apertura del local, diferencias con su socio. El acusado se quedó con los 500 euros.

El grupo de jóvenes, quienes ya tenían compradas las bebidas, pudieron celebrar la fiesta en otro lugar, aunque tuvieron que suscribir un seguro de responsabilidad civil.

El acusado posee antecedentes penales por estafa computables a efectos de reincidencia. Fue condenado por estafa en sentencia firme de 19 de abril de 2013 por la Audiencia Provincial de Madrid a ocho meses de prisión, que le fue suspendida por dos años el 8 de abril de 2014.

Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa con la agravante de reincidencia, y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión.