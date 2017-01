Juan Diego Botto y el accidente de metro de Valencia protagonizan el Humans Fest, que amplía sedes y secciones

El certamen concede el premio Pau y Justícia a Juan Diego Botto que recogerá el galardón en la sesión inaugural del 10 de febrero

El VIII Humans Fest - Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, que se celebrará del 10 al 17 de febrero, se consolida como referente del cine documental para "remover conciencias" con más sedes, nuevas secciones (dedicadas al cortometraje y a la mujer) y el estreno de cinco largometrajes a nivel nacional, entre ellos 'La estrategia del Silencio', una crónica de los diez años de lucha de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia por lograr la reapertura de la investigación del accidente y la asunción de responsabilidades.

El certamen contará además con la presencia del actor Juan Diego Botto, premio Pau i Justícia de la presente edición por su trayectoria en defensa de los derechos sociales y humanos a través de sus trabajo en el cine, como "elemento de transformación de la sociedad y de su compromiso personal". El intérprete, a quien se rendirá homenaje con un pequeño ciclo de cuatro películas en la Filmoteca, recogerá el galardón en la sesión inaugural del 10 de febrero.

Así lo ha avanzado este miércoles el director del Humans Fest, Javier Viralta, en rueda de prensa junto al director adjunto de CulturArts IVAC, José Luis Moreno, el director del MuVIM, Rafael Company, el vicerrector de Cultura i Igualtat de la UV, Antonio Ariño, y el responsable de relaciones institucionales de Caixa Popular, Paco Alós, principal patrocinador del encuentro cinematográfico.

La cita de este año se ha inmerso de lleno en el proceso "cooperativo" que anunció en la edición anterior y ha sumado a diversas entidades como coorganizadoras entre las que figuran Movimiento contra la Intolerancia, Amnistía Internacional, Servicio Jesuita Migrante, Universidad Europea, EASD, Coordinadora de ONG País Valencià, Pobresa Zero, Colegio Mayor Rector Peset, Lambda, Ambit, Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR, Entreculturas y otras entidades cívicas de la ciudad que han hecho posible ampliar el festival y traer a directores a Valencia.

De este modo, espacios como el Cinestudio D'Or, Aragó Cinema, Colegio Mayor Rector Peset, el MuVIM o La Nau acogerán parte de la programación de un encuentro que tiene a la Filmoteca, un año más, como sede principal.

Un total de diez largometrajes procedentes de geografías tan diversas como Estados Unidos, Suecia, Noruega, Perú, Colombia, India, Alemania o España se proyectarán en la Sala Luis Berlanga de la Filmoteca como "testigo de injusticias" para aproximar a los espectadores a diferentes aspectos relacionados con la lucha por los derechos humanos.

Entre ellas, los estrenos nacionales de: 'An insignificant Man' (2016), de Khushboo Ranka y Vinay Shukla, sobre el auge de nuevos movimientos políticos, como el Partido del Hombre Común en el caso de la India; 'La estrategia del Silencio' (2016) de Vicent Peris, sobre la lucha de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia de 2006; 'Transit Havana' de Daniel Abma y Alex Bakker y 'Just a Normal Person' de Malin Björkman-Widell sobre los derechos y la lucha de las personas transexuales.

Además, se proyectarán 'Tarajal; desmontando la impunidad en la frontera sur' de Xavier Artigas, Xapo Ortega y Marc Serra sobre la nefasta gestión de la inmigración llevada a cabo por Europa; 'En el mismo barco' de Rudy Gnutti sobre el futuro del medio ambiente y del planeta; 'Madres invisibles' de Lorenzo Benítez sobre las dificultades de las madres solteras, en especial en los países árabes; 'When Two World Collide' de Heidi Branderburg sobre la resistencia indígena frente a las explotación de los recursos del Amazonas; 'Sands of Silence: Waves of Courage' sobre los abusos sexuales y la lucha internacional para romper las cadenas de la explotación sexual en todo el mundo y 'Paciente' sobre el acceso a los servicios públicos indispensables. Tras cada proyección habrá un coloquio.

La VIII edición del Humans Fest quiere además, "especializarse" en cortos, ha apuntado Javier Viralta, quien ha detallado que sección de oficial de cortometrajes versará sobre el derecho de asilo y el derecho al refugiado, con títulos como 'Mayday Relay', 'Eisen', 'Safe Space', 'Gurugú', 'Border', 'Invisibles' y 'Dent de lleó' que se proyectarán en Aragó Cinema.

Inaugura además la sección de cortos '1 minuto, 1 derecho', que se presentará en Cinestudio D'Or, donde el público del cine será el jurado de esta sección que nace de los talleres de micrometrajes 1 minuto, 1 derecho con colectivos vulnerables.

El MuVIM acogerá otra nueva sección, 'Dona i Cinema' con el documental 'Mujeres al frente, la ley de la más fuerte' y los cortos 'Uncut', 'La ley de la sangre' y 'Solo per farti sapere che sono viva' que busca "visibilizar el papel de la mujer como productora y directora en un mundo machista", ha subrayado Viralta.

"MÁS NECESARIO QUE NUNCA"

El vicerrector de Cultura de la UV, Antonio Ariño, ha hecho una reflexión sobre el cambio que ha experimentado el contexto geoestratégico en un año en el que "multitud de personas han virado la visibilidad de su discurso y lo han hecho explícito", en países como EEUU, ha ejemplificado. Así, ha instado a conseguir que "muchos se impliquen" en la defensa de los derechos humanos. "Ahora más que nunca", ha sentenciado.

En la misma línea el director del MuVIM, Rafael Company, ha alertado de que "los problemas del mundo no van camino de solucionarse y hay por delante un trabajo ingente". "Son tiempos duros y más que serán", ha augurado, por lo que ha llamado al "voto humanitario".

Desde Caixa Popular, Paco Alós ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad personal" para "defender los derechos cada día".

Finalmente, José Luis Moreno ha asegurado que desde el IVAC continuarán "luchando por los derechos humanos y dar difusión a través de la cultura".