La Comunidad ofrecerá el 13 de febrero un borrador con mejoras concretas en sedes judiciales y condiciones laborales

25/01/2017 - 15:34

La Comunidad de Madrid ofrecerá a los sindicatos de la Administración de Justicia el día 13 de febrero un borrador con mejoras concretas en la seguridad de las sedes judiciales de la región y en las condiciones laborales de sus trabajadores.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, y la directora de Justicia y Seguridad, Cristina Díaz, se han reunido esta mañana durante más de dos horas con los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO y UGT en la Mesa Sectoral sobre este asunto para abordar los problemas de la Justicia madrileña, a raíz de la denuncia de los decanos y de los incidentes en varias sedes judiciales.

"Ha sido una reunión, larga, intensa y muy productiva. Venimos con la intención de buscar un principio de acuerdo para caminar en la senda de un nuevo acuerdo sectorial que pueda satisfacer a los trabajadores y que de soluciones a las infraestructuras judiciales. Vamos a estar ahí. Hemos comprometido una segunda reunión el día 13, en la que nos comprometemos a traer un borrador sobre ambas cuestiones sobre infraestructuras y condiciones laborales", ha manifestado Garrido a la salida de la reunión.

Para realizar ese borrador, se ha comprometido a partir "con prudencia" del documento que la Comunidad firmó en 2009 con los sindicatos y "que no cumplió, desgraciadamente".

"Yo he dicho que no me puedo comprometer a todo lo que hay ahí de inicio. Tengo que estudiarlo se firmó en una circunstancias muy concretas y ahora tenemos otras distintas. Pero vamos a partir de ese documento y vamos a intentar llegar a un acuerdo que va a mejorar sí o sí las condiciones de los trabajadores. Entendiendo las reivindicaciones de los sindicatos y los compromisos que se establecen y que se cumplan, pero tenemos que verlo a la luz de las circunstancias actuales aquello que podemos ofertar", ha matizado.

Garrido ha indicado que la idea es intentar trasladar los compromisos a los presupuestos. "Tenemos un margen de la presentación de los presupuestos por parte del Gobierno y tenemos un periodo de tramitación de enmiendas, que va a ser modificada si fuera preciso alguna de las partidas que tengan que ver con estos acuerdos. Ese compromiso también está establecido", ha confirmado.

También ha indicado que hablarán con el Ministerio de Justicia en el órgano correspondiente, en el que se reúne con el resto de comunidades que tiene trasferidas las competencias de Justicia, para solicitarle un incremento de las transferencias anuales.

Además, el titular regional de Justicia ha señalado que están "encantados" de que haya una Mesa con todos los partido políticos y agentes implicados, tal y como plantea Ciudadanos, aunque ha apuntado que este partido no le ha llamado al respecto.

"Estamos encantados de que haya una Mesa en la que se puedan plantear propuestas de acuerdo y si son aceptadas por todos los grupos, mejor que mejor, porque la Justicia es un tema fundamental. Creo que lo razonable es ir intentado traer acuerdos y que existen, como son las comisiones mixtas y llevarlas a las mesas donde estén todos los partidos, donde se puedan ratificar. Ya hay escenarios para el acuerdo previo que están establecido y son los que hay que utilizar", ha añadido.

MEDIDAS PRIORITARIAS EN SEIS MESES

Por su parte, la coordinadora del Sector de Justicia de CC.OO. de Madrid, Felicidad López, ha indicado que es la primera reunión del consejero de Justicia desde que hace más de año y medio tomó posesión de su cargo pero que valora "positivamente el hecho de que haya perdido disculpas por la falta de interlocución y por la falta de priorizar en los problemas de la Justicia en lo que lleva de mandato".

"A partir de ahí hemos avanzado un compromiso que esperamos que se traslade dentro de 15 días en un texto que acuerde mejoras sustanciales en aquellas sedes judiciales que están en un estado de abandono absoluto. Entendemos que en un plazo máximo de seis meses se deben abordar mejoras en las sedes judiciales, que hay que saber cuáles son para afrontar la seguridad y salud que ahora no la hay para los trabajadores, y un compromiso también en el que también se propongan mejoras en las condiciones de trabajo y un acuerdo que signifique la recuperación del acuerdo que lleva incumpliéndose desde el mandato de Esperanza Aguirre", ha destacado.

López ha indicado que ha afeado al consejero que haya dicho en un principio que los acuerdos que firman otros gobiernos no son asumibles por gobiernos posteriores. "Le respondimos que eso es una inseguridad jurídica y si fuera así no se podría pactar con nadie porque no habría garantía que los gobiernos posteriores no cumplieran con nada. Él ha rectificado y esperamos que el día 13 haya una serie de medidas concretas, mejoras en materias de infraestructuras y mejoras laborales. Estaremos atentos porque hay una inseguridad tremenda en muchas sedes, tanto para la ciudadanía, como para los trabajadores", ha añadido.

La representante sindical también ha criticado la "gravedad" de los contratos de refuerzo en la Administración de Justicia porque "duran un mes y han estado prorrogando a lo largo de cinco años". "La prioridad es que esos refuerzos se conviertan ya en plazas de plantilla. También hay que crear nuevos órganos judiciales, algo avalado por la Memoria del TSJM", ha agregado.

Y es que, según ha explicado Felicidad López, desde que la Comunidad asumió las transferencias en 2003 "ha ido reduciendo año tras años las partidas para el mantenimiento de las sedes judiciales".

"Si en 14 años no se han mantenido las sedes, ahora el deterioro es mayor y el presupuesto tiene que ser mayor. Hablamos de unas 13 sedes que con carácter prioritario hay que abordar mejoras por temas de seguridad. En el conjunto de las sedes hay una falta de limpieza general y también hemos acordado que urgentemente se tienen que desinfectar todos las sedes y eso también es una cuestión que han asumido que se van a plantear. Todo para llevarlo a cabo en un periodo de seis meses", ha solicitado.

"INCAPACIDAD PRESUPUESTARIA"

El delegado de STAJ, Francisco López, también ha valorado positivamente la presencia del consejero, aunque le plantea dudas que "no quiera asumir el acuerdo judicial de 2009". "Hemos hablado del abandono por parte de este Gobierno de las distintas sedes y los peligros que, como se han visto estos días, han ocurrido en determinados juzgados, con incendios, inundaciones y demás".

López ha manifestado que el consejero les ha adelantado "la capacidad presupuestaria de la Comunidad es muy limitado, incluso para la ampliación del 30 por ciento para infraestructuras". "No nos convence que el borrador pueda funcionar", ha lamentado. Por eso, plantarán, tras conocer el borrador del día 13, si realizan huelgas y movilizaciones, como las que hubo hace años.

Por otra parte, el portavoz del sector de Justicia de CSIF Madrid, Juan José Carral, ha afirmado que Garrido les ha trasladado "un interés real en mejorar la Justicia como servicio público esencial", lo que valoran positivamente siempre y cuando se traduzca en hechos.

"Hoy ha sido una declaración de intenciones. Hasta ahora no había ningún diálogo con el consejero y lo de hoy es un paso. Esperamos que no se quede en un acto de cara a la galería o a la prensa y que pronto estemos hablando de mejoras sustanciales en la Administración de Justicia. Ahora es el momento idóneo si hay disposición para ello", ha finalizado.

Por último, Alberto Cabezas, de UGT Madrid, se muestra "expectante" ante el compromiso del consejero de un nuevo acuerdo sindical. "Dentro de lo que cabe, hay algo de esperanza de que se aborde de forma definitiva los problemas de la Justicia. Lo prioritario es la salud de los trabajadores, que la tienen amenazada. También la cobertura de plazas y la carga de trabajo", ha dicho. Además, ha aludido a "altísimos deterioros" en las sedes judiciales de Plaza de Castilla, Torrejón y Aranjuez, entre otros.