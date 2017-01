Un informe alerta de la disparidad de precios por comunidad autónoma de una misma carrera

25/01/2017 - 15:44

Los estudios de Humanidades en Catalunya cuestan 925 euros más que en Galicia

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Un informe elaborado por el Observatori del Sistema Universitari (OSU), que ha analizado y comparado el precio de grados y másters de las universidades españolas, ha alertado de la disparidad de precios de una misma carrera dependiendo de la comunidad autónoma en la que se estudie, además de señalar una gran variedad de tramos de precios.

En rueda de prensa este miércoles los miembros del OSU Oriol Arcas y Carmen Peñas han presentado el estudio 'Precios y tasas en las universidades públicas en España, curso 2016/2017', y han concluido que la diferencia de precios entre autonomías "no está justificada" y se basa en criterios poco claros.

Por ejemplo, los estudios de Humanidades --que son los más baratos por titulación de todo el Estado-- cuestan 591 euros anuales en Galicia y 1.516 euros en Catalunya, es decir, que existe casi una diferencia de 1.000 euros; el grado más caro, que es el de Medicina, tiene un precio de 757 euros anuales en Andalucía -tiene un tramo fijo-- y en Catalunya puede llegar a costar un máximo de 2.371 euros.

"La decisión del modelo con el precio asociado al coste del servicio no se refleja en los números", puesto que no se entiende que Catalunya y Galicia apliquen precios distintos si los funcionarios de sus universidades cobran lo mismo, ha sostenido Oriol Arcas, si bien no ha querido entrar en más valoraciones.

Ha explicado que la diferencia de precios parte de la modificación en 2012 de la ley de universidades, que permitió a las autonomías escoger entre un aumento de entre el 15% y un 25% del precio del grado y entre el 40% y el 50%, y que por primera vez asoció el precio al coste del servicio.

CATALUNYA, LA MÁS CARA

Catalunya incluye todos los ingresos de transferencias corrientes del Govern a las universidades como coste del servicio, incorporando el servicio académico y el de investigación: "Es una estimación muy bruta del coste y el precio sería diferente si solo se contara la docencia".

Esta comunidad, que sigue liderando los precios más elevados de toda España, se acogió en 2012 "al máximo del precio" y aplicó las llamadas Beques Equitat, que son unas bonificaciones que se devuelven posteriormente a la matriculación dependiendo del tramo de renta del estudiante, ha concretado Arcas.

"Catalunya es la comunidad que tiene precios más altos junto con Madrid y Castilla y León; y Galicia, Extremadura y Andalucía están en la parte baja del precio", ha manifestado al destacar la diferencia de los tramos entre comunidades, puesto que hay algunas como Andalucía que solo tienen un precio único para todas las carreras y en Catalunya existen cinco distintos.

Catalunya tiene los precios bajos y altos más elevados --de 1.516 a 2.372 euros-- por curso de grado; el precio más alto por máster habilitante --imprescindible para ejercer-- es el máster en Abogacía que se imparte en Madrid por 4.968 euros, y el máster no habilitante más costoso lo imparte Catalunya con un precio de 3.952 euros.

El OSU también ha contado hasta 19 tasas de gestión distintas, como la de apertura y gestión del expediente, certificaciones académicas, traslado de expediente entre universidades, solicitud de homologación de título, y ha recordado que en Catalunya se introdujo una tasa de 70 euros para servicios específicos en el curso 2010-2011.