Calvo dice que el acuerdo en Chamartín está cerca pero "no lanza campanas al vuelo" para no generar falsas expectativas

25/01/2017 - 15:47

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha declarado este miércoles a la prensa que el acuerdo relativo a Madrid Puerta Norte está "más cerca" pero que prefiere no anticipar nada y "no lanzar campanas al vuelo" para no generar "falsas expectativas".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un proyecto que lleva paralizado 24 años y los madrileños llevan escuchando 24 años que la operación Chamartín, para nosotros Madrid Puerta Norte, ahora sí sale adelante. No queremos seguir esa dinámica, queremos acuerdos concretos antes de lanzar las campanas al vuelo", ha argumentado.

Ahora mismo se está definiendo el proyecto técnico en las mesas constituidas. El delegado sí ha confirmado la "muy buena predisposición por parte de todos los actores" que están en esa mesa, como el Ministerio de Fomento.

"Creo que estamos más cerca del acuerdo aunque todavía nos separan cuestiones que son profundas e importantes pero la voluntad de todos es alcanzar ese acuerdo y estoy convencido de que muy pronto podremos presentarlo", ha manifestado.

El diario 'El Mundo' avanzaba hoy que Madrid Puerta Norte tendrá bloques de viviendas con limitación a seis alturas de media.