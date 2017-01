La Tarjeta Ciudadana, ganadora del premio europeo 'Green Digital Charter'

25/01/2017 - 16:31

La Tarjeta Ciudadana de Zaragoza se ha proclamado ganadora del 'Green Digital Charter', en la categoría 'Participación ciudadana e impacto social'. Este trofeo es una iniciativa de la red europea Eurocities que organiza anualmente el Green Digital Charter y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea.

ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)

Eurocities es la principal red de ciudades europeas. Creada en 1986, incluye a más de 140 ciudades, principalmente de más de 250.000 habitantes.

La red se ha impuesto como el más eficaz foro de discusión, trabajo e intercambio de buenas prácticas en diferentes ámbitos: cultura, medio ambiente, participación ciudadana, asuntos sociales, cooperación, sociedad del conocimiento, movilidad y desarrollo económico. Ejerce asimismo como interlocutor valido de las ciudades ante la UE a la hora de implementar nueva legislación.

La victoria de la Tarjeta Ciudadana de Zaragoza ha sido anunciada a primera hora de la tarde en un acto que ha tenido lugar en Bruselas, en el marco de la Conferencia 'Cities in Transition'. Este encuentro se celebra como parte del Foro de la Sociedad del Conocimiento de Eurocities, que también alberga esta semana la capital belga.

Zaragoza ha competido, como finalista en su categoría, con otros dos proyectos europeos: Reykjavik y su propuesta 'Better Reykjavik and My Neighbourhood'; y Utrech, que ha presentado 'Traffic Lights hotline'. En total han competido 21 iniciativas presentadas por 14 ciudades, como Lisboa, Bristol, Zagreb, Amsterdam, Valencia o Rijeka.

El principal objetivo de estos premios es impulsar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas par hacer frente al cambio climático, avanzando en estrategias de eficiencia energética, reducción de las emisiones de gases contaminantes y fomento de una sociedad digital más respetuosa con el medio ambiente.

PRECIOS INTELIGENTES

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este año la candidatura de la Tarjeta Ciudadana a este premio, en el convencimiento de que se trata de un potente instrumento para ayudar a mitigar desafíos sociales en la ciudad, a través del establecimiento de esquemas de precios "inteligentes" para servicios públicos de una manera transversal, como ya se está realizando con grupos vulnerables como desempleados o personas con movilidad reducida.

Actualmente, la Tarjeta Ciudadana tiene integrados un total de 16 servicios distintos, con implicación tanto de agentes urbanos --el propio Ayuntamiento, transporte público, cooperativas del taxi-- como otros organismos públicos a nivel metropolitano y contratistas de servicios municipales. En su apuesta por el futuro de la Tarjeta Ciudadana, se está trabajando en nuevos proyectos y aplicaciones que serán anunciados públicamente a lo largo de las próximas semanas.

La consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner, ha mostrado su satisfacción por este premio, "que reconoce a la Tarjeta Ciudadana de Zaragoza como un vector, en este caso, en la lucha contra el cambio climático, al poder ser utilizada como tarjeta de transporte público --bus, tranvía, taxi, bizi-- entre otras muchas aplicaciones". "Es, además, una muestra de la importancia transversal de los temas ambientales para la vida de los ciudadanos", ha dicho.

UN ESPEJO

Haber competido con ciudades como Reykjavik o Utrech da especial valor a la consecución de este premio ya que "son ciudades con una gran tradición en proyectos que, como la Tarjeta Ciudadana, vertebran la ciudad y fomentan la participación", ha estimado Giner.

De hecho, "Reykjavik es para nosotros un espejo en el que reflejarnos. Su proyecto 'Better Reykjavik and My Neighbourhood' está considerado como una referencia, lo cual también pone en valor a nuestra candidatura, que finalmente ha ganado".

Giner ha concluido indicando que "en próximos días tenemos previsto anunciar las novedades que, en un futuro inmediato, se irán incorporando a las funcionalidades de la Tarjeta Ciudadana. Actualmente, se está llevando a cabo la transición a una nueva plataforma tecnológica y ya están en marcha algunos interesantes proyectos que, sin duda, van a potenciar su utilidad y su presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía", ha concluido.