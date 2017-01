Miércoles, 25 de enero de 2016 11.00 a.m. EST

SEGURIDAD - Washington - El presidente, Donald Trump, tiene previsto aprobar hoy el decreto correspondiente para empezar a levantar el muro en la frontera con México que prometió durante la campaña, dentro de sus iniciativas de seguridad nacional.

INMIGRACIÓN - Washington - Organizaciones defensoras de los inmigrantes, de los árabes y de los refugiados reaccionan hoy a las diferentes órdenes ejecutivas sobre seguridad nacional que tiene previsto firmar el presidente, Donald Trump.

MURO - Tucson (AZ) - El "gran muro" de Donald Trump, esa "hermosa" y costosísima muralla que el presidente quiere construir a lo largo de la frontera con México, puede ser superada con tan solo una simple y barata escalera de madera.

VIOLENCIA CHICAGO - Chicago (IL) - La ciudad de Chicago, víctima de una ola de violencia que dejó más de 750 homicidios en 2016, lamenta la frivolidad con la que el presidente Donald Trump afronta este delicado tema a través de uno de sus ya famosos tweets.

CALIFORNIA CONTAMINACIÓN - San Diego (CA) - El vecindario hispano Barrio Logan, en San Diego (California), ha levantado la voz para frenar proyectos de grandes compañías, como el proyecto de expansión del puerto de la ciudad, que amenaza con contaminar aún más esta zona costera.

BOLSA WALL STREET - Nueva York - El Dow Jones de Industriales tocó hoy por primera vez los 20.000 puntos, una marca que tendrá un efecto psicológico en el mercado, aunque con pocos efectos para las operaciones diarias del parqué de Wall Street.

PUERTO RICO CRISIS - San Juan - El Gobierno de Puerto Rico tiene previsto presentar hoy un proyecto de ley que sustituirá a la moratoria de las deudas.

NICOLE KIDMAN - Los Ángeles - La actriz australiana Nicole Kidman asegura que sus hijas pequeñas, Faith Margaret y Sunday Rose, de seis y ocho años, respectivamente, son su "fuerza impulsora", el mismo instinto maternal que le llevó a "Lion", una historia sobre "amor incondicional" y con un mensaje "fuerte y valioso".

PUERTO RICO MÚSICA - San Juan - El salsero puertorriqueño Tito Nieves cuenta a Efe que su participación en la obra musical "I like it like that", que se presentó durante tres meses el año pasado en Nueva York, fue su "debut y despedida" de estos espectáculos sobre las tablas.

