La ROSS retoma desde este jueves su ciclo sinfónico en el Maestranza con 'La risa es la mejor medicina'

25/01/2017 - 17:28

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) retoma entre este jueves día 26 de enero y el viernes día 27 a las 20,30 horas su ciclo sinfónico con el quinto programa de abono de la mano de 'La risa es la mejor medicina', que incluye 'Pulcinella', de Ígor Stravinski; el 'Concerstück', para cuatro trompas, en Fa mayor, Op. 86, de Robert Schumann, y la Sinfonía nº 8, en Fa mayor, Op. 93, de Ludwig van Beethoven.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En una nota, desde la ROSS explican que Stravinski, que ya había dado vida al 'Petruchka' ruso, recibió el encargo del empresario Sergei Diaghilev de convertir en ballet una serie de orquestaciones sobre piezas originales de Pergolesi, como es el caso de este 'Pulcinella' que se incluye en el programa del concierto.

Inspirado por los materiales sobre los que tenía que trabajar y un viejo libro adquirido en una librería de Roma en el que se mostraban varias estampas de Polichinela, el astuto personaje de la 'Commedia dell'arte' italiana, muy presente sobre todo en el folclore napolitano, como un astuto "zanno" o criado idolatrado por todas las muchachas de un pueblo, cuyos novios, celosos, desean darle muerte.

Con "excelente coreografía" de Massine y decorados y vestuario de Pablo Picasso, 'Pulcinella' fue un "éxito extraordinario" en su estreno el 15 de mayo de 1920 en la Ópera de París.

ACTUACIÓN DE TROMPISTAS

En segundo lugar, los trompistas de la ROSS Ian Parkes, Joaquín Morillo, Ángel Lasheras Y Javier Rizo, quienes ofrecerán su versión del 'Kozertstück' para cuatro trompas y orquesta, en Fa mayor, Op. 86 de Robert Schumann.

Se trata de "una de las mejores" obras del catálogo de su compositor, o "al menos una de las más arriesgadas, en cuanto a la utilización de un grupo solista instrumental que, hasta el momento, se había ceñido a conceder soporte y brillo al conjunto policromo de la orquesta".

En los tiempos de Schumann, a pesar de sus procesos evolutivos con respecto al anterior siglo, la trompa no podía considerarse aún como un instrumento ligero, y el hecho de abordar una obra, no para una, sino para cuatro trompas solistas con acompañamiento orquestal, reforzado a su vez por otras dos trompas naturales, más una flauta piccolo y tres trombones, no dejaba de convertirse en "una auténtica aventura".

Destinada al virtuoso Lewy, primer solista de la Orquesta de Dresde, para quien Schumann ya había compuesto el Adagio y allegro para trompa y piano, el 'Konzerstück' para cuatro trompas entraña "un sinfín de combinaciones e impresiones sonoras que se resuelven entre los propios solistas y sus respectivas relaciones con la orquesta".

Cierra el programa la Sinfonía nº 8 de Ludwig van Beethoven, la menos conocida de cuantas compuso Beethoven tras su gran renovación de este género nacido en el clasicismo, a partir de la Tercera. El propio compositor contribuyó de alguna manera a que la Octava fuese bastante ignorada, al denominarla como su "pequeña sinfonía", pese a que "poco hay de insignificante en la majestuosa introducción del tema principal, o la deliciosa liviandad del segundo".

Dirige el programa el maestro Pablo González, "reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación y poseedor de una rica personalidad artística caracterizada por una intensa musicalidad y extraordinaria maestría técnica". Nacido en Oviedo en 1975, estudió en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, tras lo cual se alzó con los primeros premios de los concursos Donatella Flick y Cadaqués. Ha sido Associate Conductor de la London Symphony Orchestra y de la Bournemouth Symphony Orchestra, así como principal director invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. Entre 2010 y 2015 fue director titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Entre sus compromisos de la presente temporada se incluyen conciertos con la Orchestre Philharmonique de Radio France, Gürzenich-Orchester Köln, Konzerthausorchester Berlin, Aalborg Symphony Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Orquestra Ciudad de Granada, Mannheim Academy, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquestra Sinfónica de Madrid y Orquesta Sinfónica Nueva Rusia. Otras orquestas a las que dirige de nuevo el presente curso son la Netherlands Philharmonic Orquestra, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Orchestra della Svizzera Italiana y la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Pablo González ha obtenido recientemente grandes éxitos en actuaciones con la NHK Symphony Orchestra, Queensland Symphony Orchestra y Dallas Symphony Orchestra. En temporadas anteriores, fueron igualmente exitosas sus presentaciones con la London Symphony Orchestra, Orchestre National du Capitol de Toulouse, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, BBC National Orchestra of Whales, Scottish Chamber Orchestra, Tonkunstler Orchestra en la Musikwerein de Viena, Stuttgart Chamber Orchestra, Musikcollegium Winterthur, Warsaw Philharmonic, Orquesta Nacional de España, Orchestre de Chambre de Lausanne, Sinfonieorchester Basel, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre Philharmonique de Liége y Kyoto Symphony Orchestra.

Muy presente también en el panorama operístico, Pablo González hizo su debut en Glyndebourne dirigiendo con enorme éxito 'L'elisir d'amore' en el ciclo Glyndebourne on Tour, tras el cual fue nuevamente invitado para la temporada 2016/17. Otros trabajos recientes en este ámbito incluyen 'Carmen' en la Quincena Musical Donostiarra (San Sebastián), y 'Don Giovanni' y 'Madama Butterfly en la Ópera de Oviedo, además del programa doble 'La Voix Humaine/Una Voce in Off', 'Die Zauberflöte', 'Daphne' y 'Rienzi', esta última en versión de concierto, en el Gran Teatre del Liceu, de Barcelona.

Recientemente ha grabado en estudio un monográfico Enric Granados con la Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya; el ballet 'El hijo pródigo', de Sergei Prokoviev, con la SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg; y otro CD con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP), orquesta con la que Pablo González mantiene una colaboración habitual en los últimos años. Su grabación Schumann con Lena Neudauer y la DRP ha sido galardonada con el prestigioso International Classical Music Award.