Comienzan las excavaciones arqueológicas del proyecto ArtEmpire de la UPO

25/01/2017 - 17:51

Es el primer proyecto 'Consolidatorp logrado desde una universidad andaluza y dirigido por la investigadora de la UPO Bethany Aram

La Catedral del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo es el escenario de las primeras excavaciones que se están llevando a cabo en el marco del proyecto ArtEmpire de la Universidad Pablo de Olavide, primer 'Consolidator' logrado desde una universidad andaluza desde que se puso en marcha este prestigioso programa en el marco de Horizonte 2020, que cuenta con la colaboración del Patronato Panamá Viejo.

El proyecto 'An ARTery of Empire. Conquest, commerce, crisis, cultura and the Panamanian Junction (1513-1671)', dirigido por Bethany Aram, investigadora Ramón y Cajal del Área de Historia Moderna de la Universidad Pablo de Olavide, fue otorgado en el año 2015 y empezó a ejecutarse en enero de 2016, y cuenta con una financiación de 1.998.875 euros.

Según un comunicado, las investigaciones llevadas a cabo abordarán los resultados de la convergencia de cuatro continentes en el istmo de Panamá durante la época moderna. Un enfoque en el desenlace de nuevas relaciones comerciales, culturales y biológicas subraya el papel de agentes americanos, africanos, asiáticos y europeos en la construcción de una nueva sociedad. En el seno de este proyecto, se aspira a desarrollar una metodología interdisciplinar basada en un cruce de datos archivísticos y arqueológicos para entender las transformaciones más importantes de la primera globalización.

La colaboración con el Patronato Panamá Viejo, permite, entre otras cosas, la puesta en marcha de un equipo de trabajo compuesto por los arqueólogos Juan Guillermo Martín (Universidad del Norte, Colombia), Tomás Mendizábal (Asociación de Antropología e Historia de Panamá) y Iosvany Hernández-Mora (doctorando de la Universidad Pablo de Olavide y becario del Smithsonian Tropical Research Institute), que han iniciado este mes de enero las excavaciones en el sector nor-occidental de la Catedral en el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, con la autorización de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. La directora Ejecutiva del Patronato, Julieta de Arango, y la directora de su Departamento de Arqueología, Mirta Linero, entre otros especialistas, han participado en numerosas reuniones de trabajo junto a la investigadora Bethany Aram.

Además de esta colaboración con el Patronato Panamá Viejo, el proyecto ArtEmpire tiene como socios a la Universidad del Norte con un equipo arqueológico liderado por el Juan Guillermo Martín, así como a la Universidad de Pavia (Italia) con un equipo dirigido por el Alessandro Achilli para el análisis de ADN antiguo y al Curt-Engelhorn Center for Archaeometry (Alemania) donde Corina Knipper dirige los análisis isotópicos. Entre los asesores científicos del proyecto se encuentran el Alfredo Castillero Calvo (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá), Richard Cooke (Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá), Angeles Ramos Baquero, directora del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, Beatriz Rovira (Universidad de Panamá) y Rainer Schreg (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz).

La investigadora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Bethany Aram, consiguió en el año 2015 esta prestigiosa Consolidator Grant del European Research Council (ERC), diseñada dentro del programa Horizonte 2020 para asentar las carreras de científicos y facilitar el desarrollo de sus ideas innovadoras durante cinco años.

Las subvenciones del ERC están dirigidas a los mejores investigadores de cualquier nacionalidad. The European Research Council, creado en 2007, es la primera organización de financiación europea para excelentes investigaciones. Cada año se seleccionan y financian a los mejores científicos individuales para realizar proyectos en Europa.

Bethany Aram es doctora contratada Ramón y Cajal de la Universidad Pablo de Olavide. La doctora Aram ha investigado la conquista de América y la transmisión de noticias sobre la misma, así como distintas cuestiones relacionadas con la realeza femenina de la monarquía hispánica y distintos procesos relacionados con la primera globalización.