Madrid tendrá una red de recarga para coches eléctricos con al menos 15 puntos rápidos en 2019

25/01/2017 - 18:16

Madrid tendrá una red de recarga para coches eléctricos con al menos una quincena de puntos de recarga de oportunidad rápidos en el año 2019, ha anunciado este miércoles la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en la comisión del ramo.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Desde el Ayuntamiento consideran que este tipo de movilidad urbana, al carecer de emisiones, debe jugar un papel protagonista en la renovación del parque de vehículos de la ciudad y la reducción de emisiones del tráfico rodado.

Para ello, y como se ha informado en la comisión de hoy (miércoles, 25 de enero), se pretende promover el desarrollo de una red de recarga de oportunidad en espacios de acceso público, preferentemente vigilados, que permita impulsar la utilización de vehículos eléctricos.

Estos vehículos pueden ser de uso profesional y privado y con ello se intenta facilitar el desarrollo de la recarga vinculada al lugar de residencia o de trabajo.

La infraestructura de recarga de oportunidad de la ciudad debe fundamentarse en puntos de recarga rápida y semirrápida (50 kW y 22 kW) de acceso público y tiene que contar, conforme a los estudios realizados, con un mínimo de quince estaciones que den cobertura a la ciudad y su área metropolitana.

En 2016 se han habilitado dos puntos de recarga rápida en las estaciones de servicio de la calle de Alberto Aguilera (REPSOL) y avenida de Machupichu (DISA-SHELL). Se promoverán nuevas instalaciones mediante acuerdos voluntarios y otras fórmulas de colaboración público-privadas, intentando alcanzar la cifra de diez ubicaciones en 2019.

Además el área de Medio Ambiente y Movilidad instaló en 2016 un punto de carga rápida y dos puntos de recarga semirrápida en el aparcamiento de Jacinto Benavente, gestionado por la EMT, dirigido a facilitar operaciones logísticas de distribución con vehículos eléctricos y atender las necesidades de otros colectivos de especial interés. En 2017 está prevista la instalación de tres puntos de recarga rápida en suelo público, concretamente en la Estación Sur y aparcamientos de la plaza de Colón y avenida de Portugal, de especial interés para el sector del taxi.

A esto se suman las actuaciones para el desarrollo de una infraestructura de recarga estándar (3-8 kW) en aparcamientos municipales, ya sean de rotación, mixtos o en la futura red de aparcamientos multimodales. Junto a ello se encuentra la creación de un modelo de gestión de la red de recarga de vehículos eléctricos en vía pública de titularidad municipal, compuesta en la actualidad por 24 puntos (disponibles en http://bit.ly/2dgoJfE), que permita optimizar el servicio en la vía pública ofreciendo prestaciones adecuadas para el previsible aumento de la demanda.

En cuanto a la red de recarga vinculada al lugar de residencia o trabajo, se dará un impulso al desarrollo de infraestructura de recarga en aparcamientos de residentes instalando acometidas eléctricas específicas para la recarga de vehículos eléctricos al menos en un aparcamiento de residentes por cada distrito. En este ámbito se facilitará la tramitación de solicitudes de instalación de terminales de recarga individuales por parte de los usuarios de vehículos eléctricos que sean adjudicatarios de plaza.

También se ampliará la red de recarga para vehículos eléctricos en instalaciones municipales. En 2016 se han realizado instalaciones en la sede de Policía Municipal (Ciudad de la Seguridad) y en 2017 se realizarán actuaciones en instalaciones de los Agentes de Movilidad y otras dependencias municipales.

Unido a estas dos redes de recarga, se está trabajando en acuerdos y convenios con otras administraciones, compañías eléctricas, gestores de recarga, de estaciones de suministro de combustible y de grandes infraestructuras de transporte (Aeropuerto y RENFE/AEDIF) que facilitarán el desarrollo de la carga eléctrica en la ciudad de Madrid y su área metropolitana.

PLAN SOCIALISTA DE 250 PUNTOS

La recarga eléctrica ha llegado a la comisión de mano del concejal socialista Chema Dávila. "Madrid sigue teniendo los mismos puntos de recarga eléctrica que hace cinco años: 105 en aparcamientos y 24 en la calle, de los que algunos no están operativos", ha señalado el edil, quien ha considerado normal que "el que esté dispuesto a adquirir un coche eléctrico no lo haga porque hay pocos sitios para recargarlos y no siempre resultan accesibles".

A pesar de que en el proyecto inicial del futuro Plan de Calidad del Aire se incluye implantar un red de recarga rápida en aparcamientos municipales, "en los presupuestos para 2017 sólo prevén invertir 180.000 euros para este fin". El socialista ha propuesto 250 puntos en un plan plurianual.

También ha planteado que el Ejecutivo de la ciudad inste al Gobierno de la Nación a que modifique la actual legislación "con el fin de que los centros comerciales, cadenas hoteleras y otros establecimientos puedan poner puntos de recarga en sus establecimientos, tramitar directamente el servicio y cobrar por dichas recargas". Además considera que "la EMT debería gestionar directamente los puntos de recarga eléctrica, en lugar de cederlo a empresas privadas como ocurre en la actualidad".