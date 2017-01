Patxi lópez suma el apoyo de sara hernández, fiel de sánchez

25/01/2017 - 18:14

El primer aspirante a candidato en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, recibirá el próximo viernes al apoyo público de la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, una de las líderes territoriales más afines a Pedro Sánchez hasta el último momento.

López tiene previsto este viernes un acto en la ciudad madrileña de Fuenlabrada para presentar su idea de partido ante los militantes socialistas. Sería su segundo acto público desde que el domingo 15 anunciara su intención de optar por el liderazgo del PSOE.

Además de López, en el acto participará el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, quien participó en numerosos actos con Sánchez durante su etapa como secretario general y le brindó su apoyo cerrado.

Al acto también acudirá Hernández, lo que se puede entender como un apoyo de la líder madrileña a López aunque fuentes oficialistas sostienen que simplemente es un gesto de cortesía de la secretaria general del PSOE-M con un diputado nacional de una circunscripción ajena a la Comunidad de Madrid que visita el territorio puesto que López, diputado por Vizcaya, todavía no es candidato a nada hasta que oficialmente no se abra el proceso de primarias.

Desde el entorno de Sánchez sostienen que Hernández todavía está indecisa y que es de los próximos a Pedro que, aunque están posicionándose por López, puede volver al proyecto del ex secretario general.

No obstante, Hernández es una de las dirigentes socialistas hasta hace poco próximas a Sánchez que ha participado en discusiones para buscar una salida al partido tras la salida de Pedro Sánchez y que no pase por el ex secretario general.

