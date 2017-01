La Policía de Espartinas señalaba en su informe del cotillón que no podía "garantizar la seguridad" del evento

25/01/2017 - 18:35

Enlaces relacionados Trump firma decreto contra el sistema de salud Obamacare (21/01)

Un informe firmado el 25 de diciembre de 2016 por el subinspector jefe de la Policía Local de Espartinas (Sevilla) sobre la macro fiesta de año nuevo promovida por Todo Eventos Spain S.L., en la Hacienda Azahares, expone que la vía de acceso al recinto no reunía "las condiciones de seguridad y fluidez necesarias" y los dos únicos policías locales asignados a aquella noche no eran "suficientes", con lo que la Policía Local avisaba de que no podía "garantizar la seguridad de los asistentes".

ESPARTINAS (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

En el informe, fechado el 25 de diciembre y recogido por Europa Press, el subinspector jefe de la Policía Local de Espartinas daba cuenta de la celebración promovida por Todo Eventos Spain S.L. en el citado recinto, toda vez que el evento estuvo marcado por las incidencias.

Las denuncias y quejas de los asistentes, recogidas por Europa Press, reflejan entre otros aspectos el desplome de la estructura metálica en la que se colgaban los abrigos y demás pertenencias en el guardarropa, donde se registraron aglomeraciones de personas que bregaban por recuperar sus prendas, si bien el asunto se saldó con el hurto de no pocas chaquetas, abrigos y otros efectos personales. Igualmente, los asistentes han denunciado la falta de control de acceso al recinto y la poca seguridad en el mismo, los colapsos y colas en los servicios y las barras o la espera a la intemperie para acceder a determinados servicios, describiendo un escenario marcado por la falta de control.

Facua Sevilla, al respecto, ha expuesto que la fiesta "apenas contó con el personal de seguridad y organización necesarios para el normal desarrollo de una celebración para la que se habían vendido miles de entradas, a un precio de entre 35 y 85 euros", lo que "llegó a provocar la saturación de espacios de la finca y hasta varias avalanchas".

El Ayuntamiento, de su lado, defiende que Todo Eventos Spain solicitó el 30 de noviembre autorización para la celebración de una actividad recreativa de carácter ocasional, consistente en un cotillón de fin de año, siendo tal aspecto concedido "con el informe favorable de la asesoría jurídica de Urbanismo, emitido el 27 de diciembre, una vez analizado el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales por parte de la empresa organizadora".

La empresa, en ese sentido, aportó según el Ayuntamiento "el proyecto de la actividad y un estudio acústico realizado por el ingeniero industrial Alejandro del Pozo García sobre la idoneidad del lugar de celebración del evento", así como "un plan de autoprotección y evacuación elaborado por el mismo ingeniero", el certificado del seguro de responsabilidad civil con su póliza de seguros y justificante de pagos y la documentación relativa a la contratación de servicios de seguridad a la entidad Servicios y Vigilancia Ríos.

"EL AFORO PREVISTO"

En ese sentido, este informe del subinspector jefe de la Policía Local emitido el 25 de diciembre expone que "debido al aforo previsto", "se considera que la vía de acceso, de competencia exclusiva de este Ayuntamiento, no reúne las condiciones de seguridad y fluidez necesarias para un evento de tal envergadura", toda vez que "para la fecha de celebración del evento, el municipio sólo cuenta con dos agentes" de Policía Local en servicio, en relación a la madrugada del 1 de enero.

"El número de agentes disponibles es insuficiente para atender los requerimientos de un municipio como Espartinas, debido a su número de habitantes y los disperso que se encuentra su núcleo de población, lo que se verá agravado por el alto número de asistentes a la fiesta de cotillón", expone el informe, en el que el subinspector jefe concluye que "no se podrá garantizar la seguridad de los asistentes al evento ni la ciobertura de sus requerimientos".

Cabe recordar al respecto, que el Ayuntamiento de Espartinas, gobernado por Ciudadanos, había manifestado que un informe emitido el 27 de diciembre por la Policía Local acerca del evento no era "vinculante" como tal. El Ayuntamiento, en ese sentido, defendía que el informe "únicamente hace referencia a la falta de idoneidad de la vía de acceso al lugar de celebración y la carencia de medios para atender una regulación del tráfico".