El Ayuntamiento de Pegalajar sigue trabajando con normalidad al margen de la "inusual" situación de Ganemos

25/01/2017 - 19:00

El Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén) seguirá trabajando "con total normalidad" independientemente de la decisión que tome Ganemos Pegalajar, desde el que se está buscando a una persona que represente a la formación después de la renuncia de uno de sus dos concejales y de que el resto de la lista haya declinado suplir esa vacante.

PEGALAJAR (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en una nota el alcalde, Juan Merino (PP), quien ha precisado que "esto no deja de ser un problema interno de la formación política en cuestión, en el que el Partido Popular no va a entrar", al tiempo en que ha incidido en que "no hay ningún problema para que el Ayuntamiento siga funcionando con total normalidad aunque haya un concejal menos".

Eso sí, ha expresado su confianza por que "esta situación se resuelva cuanto antes", todavía no conocen "cómo ni cuándo se tomará la solución correspondiente". "Lo único que sé es que, desde la reforma de la normativa electoral de 2003, la formación política puede designar, cuando no quede ningún candidato para cubrir la vacante, a cualquier ciudadano mayor de edad que no incurra en causa de inelegibilidad", ha explicado.

En cualquier caso y a la espera de saber las medidas que se tomen desde Ganemos Pegalar, Merino ha asegurado que "desde el Partido Popular de Pegalajar y desde la Corporación municipal seguiremos trabajando para que los ciudadanos no se vean afectados por esta inusual situación".