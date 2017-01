Garzón escribe a la militancia de iu para negar una fusión con podemos

25/01/2017 - 19:00

- Achaca ese 'ruido' a un nuevo intento de "dividir" a la coalición

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha escrito una carta a la militancia de la coalición para negar que vaya a haber una fusión con Podemos y achacar ese ruido mediático al intento de "dividir" a la formación.

Garzón recuerda informaciones publicadas en el pasado sobre cosas que no ocurrieron, como que él se presentaría por Málaga en una confluencia con Podemos o que IU iba a desaparecer en las elecciones. Nada de eso ocurrió "y por supuesto tampoco ahora nos vamos a fusionar con Podemos".

Subraya en su carta que los medios de comunicación dependen en la actualidad en gran parte de grandes accionistas que "se codean con el poder económico" y en Izquierda Unida "no somos del agrado" de ese poder. "La predominancia de la política espectáculo, la que se alimenta del barro, los rumores y las mentiras, hace el resto".

Garzón relata que tiene un recuerdo "ejemplar" de su adolescencia: su antecesor Julio Anguita caricaturizado como un loco que se enfrentaba a molinos de viento pensando que eran gigantes. "El tiempo nos demostró que aquellos gigantes existieron, y que los guionistas de aquel programa no eran más que mercenarios al servicio del partido de gobierno".

"RADICALMENTE TRANSPARENTES"

Subraya que la apuesta por la ruptura democrática "tiene consecuencias" y desgrana las reformas que se han acometido en la organización para dar más voz a la militancia como muestra de que la dirección trabaja "sin engaños, sin dobles jugadas y sin tacticismo" y sus integrantes han demostrado ser "radicalmente transparentes".

Con todo ello, y para enfrentar el ruido actual, "podemos decir claramente que no vamos a fusionarnos con Podemos. Porque no lo hemos aprobado, porque no lo hemos discutido y porque, sinceramente, carece de toda lógica", ya que la Asamblea decidió construir un movimiento político y social más allá de IU que partiera de una apuesta por el socialismo, el feminismo y el ecologismo. La construcción de ese debate, asegura, es "una artificialidad para tratar de dividir a IU" como en el pasado.

"Hace dos años periodistas, políticos y hasta militantes de nuestra organización pensaban que íbamos a desaparecer entre las olas generadas por los nuevos partidos. No ha sido nada fácil demostrarles a todos lo contrario, que estamos vivos y fuertes. Y es que a pesar de todo este duro proceso hemos salido con una Izquierda Unida clarificada, renovada y fortalecida", dice Garzón.

