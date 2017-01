El pleno de Diputación trata este jueves el Plan de Cohesión, la reforma laboral, Itálica y la sanidad

La Diputación de Sevilla celebra este jueves su pleno ordinario de enero, con un orden del día marcado por el Plan de Cohesión Social e Igualdad 2017, la modificación del límite de gasto no financiero en los vigentes presupuestos provinciales de 2017, la reforma laboral de 2012, el proyecto de candidatura del recinto arqueológico de Itálica a la declaración de Patrimonio de la Humanidad y una moción en demanda de una sanidad pública "universal y de calidad".

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En el orden del día figura, entre otros aspectos, el debate y votación del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2017, con el que se prevé atender a 168.000 personas y la generación de 8.195 contratos, con un montante de 59,5 millones de euros, una cuantía similar a la inversión destinada el pasado año a este programa de actuaciones sociales.

También figura una modificación del límite de gasto no financiero aplicado en los presupuestos generales de la Diputación de Sevilla para 2017, al objeto de reducirlo de un 2,2 a un 2,1 por ciento. La modificación deriva de que el escenario político nacional, es decir el notable retraso en la formación de gobierno, obligó a finales de 2016 a la Diputación a fijar el límite de gasto no financiero de sus nuevos presupuestos, merced a una referencia y no al dictado del Estado.

Después de que el Consejo de Ministros haya fijado al fin el límite de gasto no financiero de las administraciones en un 2,1 por ciento, la Diputación reduce de 276,1 millones de euros a 275,9 millones su gasto no financiero de los nuevos presupuestos provinciales, es decir el gasto destinado a inversiones, servicios, actuaciones o nóminas, y no a gastos relacionados con la deuda pública y los intereses.

El orden del día incluye además una modificación presupuestaria de "bajas por anulación", así como una modificación parcial del convenio colectivo para el personal laboral de la institución.

En el capítulo de las mociones de los grupos, el PSOE defenderá una para instar al Gobierno central del PP a derogar la reforma laboral de 2012, el PP una sobre talleres de familia e IU-CA una para apoyar de nuevo la idea de promover una candidatura del Conjunto Arqueológico de Itálica, que guarda las ruinas de la antigua ciudad romana que descansa en Santiponce, a la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés).

Ciudadanos propondrá apoyar a los colectivos de las Cardiopatías Congénitas ante la proximidad de su Día Internacional, el 14 de febrero, y Participa defenderá una moción que demanda la restitución y mejora de una sanidad pública "universal y de calidad".