El Círculo de Bellas Artes acoge este jueves un homenaje a Leonard Cohen a través de su música y poesía

26/01/2017 - 6:59

La Universidad Carlos III de Madrid y el Círculo de Bellas Artes (CBA) homenajean este jueves al cantante Leonard Cohen a través de su música y su poesía.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Cantautor, novelista y compositor, Leonard Cohen falleció en noviembre tras publicar su último disco, 'You want it darker', apenas un mes antes de su muerte, ha informado la universidad en un comunicado.

La apertura del acto, que tendrá lugar en la Sala de Columnas del Círculo, correrá a cargo de Juan Romo, rector de la UC3M, y Juan Miguel Hernández León, presidente del CBA.

Tras un vídeo-homenaje, se dará paso a una mesa redonda en la que participarán Manuel de la Fuente (profesor de la Universitat de València), el músico Julián Hernández, Diego A. Manrique (escritor y crítico musical), Alberto Manzano (autor de 'Leonard Cohen. La biografía'), el periodista y escritor Benjamín Prado y Jenaro Talens, catedrático emérito de la Universidad de Ginebra y escritor. Pilar Carrera, vicerrectora de Comunicación y Cultura de la UC3M, coordinará esta mesa redonda.

El acto terminará con la proyección del documental realizado durante una gira del cantante en 1972, 'Bird on a Wire', que será presentado por su director, Tony Palmer.