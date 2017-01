La oposición obliga al PP a un plan de choque contra el paro, que se ha reducido un 10% desde 2015

26/01/2017 - 11:48

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander han obligado al equipo de gobierno del PP a habilitar un plan de choque contra el paro, especialmente orientado a desempleados de larga duración y mayores de 45 años, y cuyas primeras medidas deberán estar en marcha antes de seis meses.

Y es que todos los grupos han votado este jueves en el Pleno a favor de una moción del PRC en este sentido, a excepción del 'popular', que ha alegado que esta materia es "competencia" y "responsabilidad" del Gobierno regional, que "ni siquiera ha convocado los talleres de empleo".

Lo ha dicho así la responsable municipal en la materia, Ana González-Pescador, quien ha subrayado en cualquier caso que el empleo es una "atención prioritaria" del equipo de gobierno del PP. A este respecto, se ha referido al Pacto Local por el Empleo, que se puso en marcha a mediados de 2015, y ha subrayado a continuación que desde entonces el paro se ha reducido "casi un 10 por ciento" en la capital cántabra.

Al inicio del debate, la concejala de Economía, Hacienda y Empleo ha planteado una transaccional para instar al Gobierno regional a dotar económicamente a los ayuntamientos, enmienda que ha sido rechazada por el PRC al alegar que el "espíritu" o "filosofía" de su propuesta no tiene que ver con la cuantía, sino con la ejecución de medidas.

Por lo demás, en su intervención González-Pescador ha opinado que en el Consistorio "algo habremos hecho bien" para lograr el citado descenso del 10%, y ha reiterado que se trata de una prioridad para el equipo de gobierno, "sea o no competencia municipal".

Pero como es "competencia" del Ejecutivo autonómico, González-Pescador ha reivindicado que esta administración dote "cuanto antes" de recursos "adecuados" las políticas de empleo en la capital, como ha hecho -ha comparado- el Ayuntamiento, que ha incrementado esos fondos un 7 por ciento.

En este punto del orden del día también ha intervenido la alcaldesa, Gema Igual, que ha recordado que quien no está en el Pacto Local por el Empleo -que arrancó en primavera de 2015- es "porque no quieren", y ha agregado que a su partido no les "importa" esta materia "solo en campaña electoral".

La concejala del ramo ha rechazado igualmente que se presenten "mociones partidistas" o que se planteen cosas "irreales" en el Pleno, y ha pedido a grupos de la oposición que se sumen a las iniciativas del equipo de gobierno.

Todos los grupos han apoyado la moción regionalista al considerar el paro es "un drama" y la "principal" preocupación de la sociedad, de ahí que sea una materia primordial en la que trabajar. El portavoz socialista, Pedro Casares, ha cifrado en 13.314 el número de santanderinos sin trabajo, lo que a su entender evidencia que "queda demasiado por hacer".