Crisis de refugiados y enfermedades olvidadas, eje del Congreso de Cooperación Internacional de la OMC

26/01/2017 - 12:23

El Colegio de Médicos de Cantabria prepara una nueva misión a Tinduf para abril

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

La atención sanitaria a los refugiados y desplazados y las enfermedades 'olvidadas' -como el SIDA o el ébola-, centrarán buena parte de las mesas redondas que se celebrarán este viernes, 27 de enero, en el marco del II Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC), que comienza esta tarde en el Palacio de la Magdalena de Santander.

El encuentro, en el que se darán cita alrededor de 200 personas, ha sido presentado este jueves en el Colegio de Médicos de Cantabria por el presidente de esta institución, Tomás Cobo; el presidente del Consejo General de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín; el director general de Cooperación al Desarrollo, Jorge Gutiérrez; el médico cooperante de Médicos Sin Fronteras (MSF) Pascual Caballero; la directora técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI), Yolanda López; y el jefe de la oficina de cooperación del Colegio de Médicos, Fernando de la Torre.

Yolanda López ha explicado que se abordará no sólo la asistencia sanitaria en la denominada crisis del Mediterráneo, sino también otras realidades como la de los campamentos saharauis o la de Ddaab en Kenia, que se creó en 1991 y es el mayor campo de refugiados del mundo. "Hay campos de refugiados en todo el mundo, y a veces alcanzan dimensiones superiores a las de las ciudades cercanas", ha explicado.

También se denunciará la "impunidad" de los ataques a misiones médicas como los ocurridos en Yemen, Siria o Paquistán; y se hablará del funcionamiento de la sanidad militar española en conflictos armados y misiones humanitarias; así como del papel del médico cooperante, que formación debe tener, cómo trabaja y cuál es su situación.

Además, se expondrá la experiencia de organizaciones que no son exclusivamente médicas pero que trabajan en programas sanitarios. En el congreso participarán profesionales sanitarios, instituciones, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que prestan atención médica y sanitaria en emergencias humanitarias, y trabajan en el ámbito de la cooperación internacional y los derechos humanos.

ENFERMEDADES OLVIDADAS

Sobre las enfermedades olvidadas y los retos de la salud global hablará esta tarde en la lección inaugural el subdirector asistencial del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona, César Velasco, elegido por la revista Forbes como uno de los jóvenes menores de 30 años más influyentes de Europa en la categoría ciencia y salud, y miembro del panel de asesores de la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna e inmunización frente a la epidemia de ébola.

En las mesas redondas del viernes también se hablará sobre la úlcera de Buruli y el linfoma de Burkitt, la malaria, la erradicación de la enfermedad del Pian, la enfermedad de Chagas, el cólera, etc., enfermedades que, pese a su "alta prevalencia", no reciben la atención adecuada porque "están asociadas a la pobreza" y no suponen "beneficio" de cara a su investigación, ha dicho Yolanda López.

El médico cooperante Pascual Caballero, de MSF, acaba de regresar de Suazilandia, un pequeño estado en el Sur de Africa donde trabaja contra la epidemia de SIDA. Según ha relatado, el 33% de la población adulta es portadora del virus y existe una altisima prevalencia de tuberculosis y tuberculosis multirresistente.

"Hay enfermedades de las que solo nos preocupamos cuando llegan aquí, mientras se están muriendo los negritos no pasa nada", ha lamentado. En la misma línea, el presidente del Colegio General de Médicos ha recordado que "la pobreza es la mejor amiga de enfermedades como la tuberculosis o el ébola", y ha confiado en que este congreso "ponga en la agenda pública de las autoridades las cuestiones más acuciantes".

Rodríguez Sendín ha señalado que "la crisis ha sido la gran excusa para cortar la ayuda al desarrollo", y ha opinado que la sociedad española tiene parte de responsabilidad en que el Gobierno no haya traído aún a los refugiados que se comprometió a acoger, porque "no ha habido un movimiento ciudadano que se lo haya exigido con intensidad".

Por su parte, el director general de Juventud y Cooperación al Desarrollo ha considerado que la celebración de este congreso en Santander supone "un espaldarazo a la acción política" del Gobierno de Cantabria en este ámbito, en el que el presupuesto ha crecido "más de un 100%".

El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria y el jefe de la oficina de cooperación de la institución colegial han anunciado que se está preparando ya una nueva misión médico-quirúrgica a los campamentos de refugiados de Tinduf en el Sáhara, que quieren aprovechar también para llevar material donado, alimentos y ropa de abrigo.