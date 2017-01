La madre del conductor de autobús siniestrado dice que tomó cocaína el viernes, "pero es que consume cualquiera"

26/01/2017 - 12:43

La madre del conductor del autobús escolar siniestrado este miércoles en Fuenlabrada ha afirmado hoy que su hijo tomó cocaína el viernes en una fiesta, "pero es que consume cualquiera"; aunque ha apuntado que después no ha probado esta droga.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3 recogida por Europa Press, la progenitora, que no ha querido revelar su nombre, ha recalcado que su hijo, de 34 años, consumió cocaína el viernes, pero hasta el miércoles no tomó nada, por lo que entiende que "no puede dar positivo" en esta sustancia, pese a que el narcotest al que fue sometido sí dio positivo por cocaína, y mide los registros de drogas en las últimas horas.

"Es que consume cualquiera, pero en su trabajo no; y es porque fue a una fiesta el viernes, nada más. Claro que es un falso positivo, es que lo es. El segundo análisis no lo tienen. No sé lo que están diciendo, porque no es así", ha dicho la mujer, en referencia al análisis enviado al laboratorio por la Guardia Civil para confirmar el resultado del narcotest, por lo que confía en que sea un falso positivo porque "no tienen pruebas todavía".

De hecho, ha insistido en que es "un error" porque su hijo pasó todo el fin de semana en casa y "saben" que no tomó drogas. "¿Por qué lo ponen como si fuera un asesino, cuando le encantan los niños? Es verdad que mi hijo es muy nervioso, pero es su manera de ser", ha contado.

No obstante, y preguntada por si se confirmara la posibilidad de que su hijo hubiera consumido drogas la misma mañana del accidente, la mujer ha respondido que entonces le diría a su hijo "que no ha tenido cabeza y que se lo tenía que haber pensado antes porque estaba jugando la vida de los niños".

"ESTÁN ARRUINANDO LA VIDA DE MI HIJO"

Por otro lado, la madre del chófer ha indicado de forma iracunda que su hijo no bebe alcohol y sólo fuma muy de vez en cuando, y que lleva conduciendo "un montón de años", para luego matizar que tiene el carnet profesional de conducción de autobuses desde hace cuatro o cinco años.

"Mi hijo lleva muchos años llevando niños. No es novato. Mi hijo no le ha contestado nunca mal a ningún niño. Es la primera vez que ha tenido un accidente de tráfico. Lleva cuatro o cinco años conduciendo y empezaba hace 15 días en una sustitución temporal", ha agregado.

La mujer también ha aclarado que "eso de que iba dando tumbos es mentira", en alusión a los mensajes y declaraciones de algunos escolares de su ruta.

"Yo tengo hijos y entiendo que es normal que (los padres de los escolares) estén preocupados, pero si es verdad que me hijo conducía mal, ¿por qué no lo dijeron en el colegio?. Cuando mi hijo dice a los niños con 14 años que se pongan el cinturón y se chulean, ¿por qué no lo dicen?. Están arruinando la vida de mi hijo. Es increíble. Igual que sufren por la vida de sus hijos, estoy sufriendo yo. Y es un padre de familia también y tiene una familia detrás. Es una vergüenza lo que están diciendo de él. Es lamentable. Primero que investiguen y luego que lo juzguen", ha manifestado.

"Lo primero que han hecho es ensañarse con el conductor. Yo si veo actitud mala como madre lo digo en el colegio. Pero ahora, como ha pasado el accidente, hay que buscar un culpable. Están grabando todo y se tomarán medidas sobre lo que no es cierto", ha advertido.

En este sentido, la progenitora ha arremetido contra "la gente que informa de lo que le da la gana". "Estoy con mi hijo desde el minuto uno y les pido que primero que se enteren bien. Están arruinando la vida de mi hijo y a la empresa impecable en la que trabajaba. Le han quitado el trabajo y han dejado a unos padres sin comer por culpa de unas malas informaciones de todos los padres", ha añadido. "No hagan carne de cañón. Es un accidente de tráfico como cualquier otro, mala suerte", ha dicho en otro momento.

Precisamente, sobre las causas del siniestro, ha explicado que su hijo le ha contado y ha manifestado ante la Guardia Civil que cuando tomó la rotonda se le bloqueó el volante, intentó enderezarlo y volcó el autobús; "no hay nada más".

Por último, la mujer ha asegurado que tras la detención y la puesta en libertad con cargos de ayer, su hijo está en su casa y no ha podido dormir en toda la noche. "Él ha estado nervioso y sobresaltado, ha tomado una pastilla para descansar", ha zanjado.