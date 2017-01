El delegado del Gobierno en Ceuta ve "muy complicado" que avance la investigación judicial de la tragedia del Tarajal

26/01/2017 - 13:04

El delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, ha declarado este jueves que la reapertura de las diligencias judiciales para completar la investigación sobre la muerte de 15 inmigrantes indocumentados el 14 de febrero en la frontera del Tarajal "no cambia sustancialmente la situación" porque las pruebas que ha ordenado completar la Audiencia Provincial al Juzgado de Instrucción son "muy complicadas".

CEUTA, 26 (EUROPA PRESS)

"Las Comisiones Rogatorias rara vez se completan y no parece menos complicada la identificación de cadáveres solicitada a Camerún", ha subrayado el delegado en declaraciones a los periodistas.

Preguntado por si el Gobierno de España ha hecho todo lo posible para conseguir que el Reino alauita remita las autopsias practicas a los diez cadáveres recuperados en su territorio, Fernández Cucurull ha dicho que con este caso se ha hecho "lo mismo que siempre".

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma estimó el pasado 12 de enero íntegramente los recursos de la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) contra el auto que ordenó el sobreseimiento provisional y libre de las actuaciones sobre varios guardias civiles por presuntos delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación, que fue revocado, y ordenó "continuar la causa como diligencias previas del procedimiento abreviado".

Desde su punto de vista, "si nada excusa la tibieza o dejadez para investigar cualquier hecho que pudiera ser objeto de un procedimiento por delito no leve, mucho menos lo haría cuando la vida, la integridad física o la dignidad en general de las personas se haya podido ver conculcada por la actuación de personas que obran por cuenta del Estado y que, en el desarrollo de tal labor, pueden hacer un uso de la fuerza y emplear medios específicamente destinados a tal fin que son especialmente peligrosos".

En su auto remarcó que "en la investigación no se ha intentado obtener toda la valiosa información que podrían ofrecer quienes, ajenos a las autoridades españolas, fueran testigos directos de lo ocurrido en la frontera de El Tarajal" porque "el que no se cuente incluso con una identificación fiable de los testigos no constituye obstáculo alguno: lo importante es intentarlos oír y realizar los esfuerzos que sean posibles para lograrlo, se consiga o no finalmente".

Sobre las Comisiones Rogatorias no contestadas por Marruecos indicó que "no cabe perder la esperanza, aunque sea lejana", de que haya respuesta y apuntó que "en tal tesitura puede adquirir gran importancia la intervención del magistrado de enlace en Marruecos" aunque solo sea para obtener "una respuesta negativa expresa, lo que permitiría encauzar de una forma más correcta la tramitación del procedimiento".

La ciudad autónoma acogerá el 4 de febrero la cuarta 'Marcha por la Dignidad' organizada por varias organizaciones no gubernamentales para conmemorar la muerte de 15 personas de origen subsahariano el 6 de febrero de 2014 cuando un grupo de aproximadamente 300 migrantes intentó superar en grupo el espigón marítimo fronterizo del Tarajal, donde fue repelidos por la Guardia Civil, que posteriormente devolvió a territorio marroquí a 23 de ellos.