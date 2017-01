Moreno dice que la Junta es "un tapón" para el desarrollo de Berja y critica que la variante sur no se termine

26/01/2017 - 13:14

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha denunciado "el tapón" que la Junta de Andalucía supone para el desarrollo de la localidad almeriense de Berja y su comarca, ya que la variante sur de Berja está sin terminar y es "muy importante porque une la Alpujarra con la A-7 y esto supondría un beneficio en términos económicos para la provincia de Almería".

BERJA (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Moreno durante una visita a las obras paralizadas de la variante Sur, en la que ha estado acompañado por el presidente del PP de Almería y de la Diputación, Gabriel Amat, y por el alcalde de Berja, Antonio Torres, entre otros dirigentes.

Moreno ha insistido en que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no puede estar incumpliendo las mismas promesas siempre" y ha dicho que desde su formación están "cansados de tanto incumplimiento porque no nos valen unos presupuestos ficticios donde supuestamente se pone una partida presupuestaria y después no se ejecuta".

"Cada vez son más los que no se creen a la señora Díaz, cansados de tantas promesas. Así que nosotros vamos a dar la batalla desde el PP para que de una vez por todas esta obra sea una realidad", ha apuntado el líder de los 'populares' andaluces.

Por su parte, Amat ha señalado que para que el crecimiento de Berja sea "eficaz" se requiere de la ayuda y colaboración del Gobierno andaluz. "Las cosas se ponen en los presupuestos una vez, dos veces, pero ya a la tercera deben iniciarse", ha defendido.