Ciudadanos pregunta quién se benefició de las tarjetas de aparcamiento expedidas por el jefe de Policía

26/01/2017 - 13:46

El Grupo Municipal de Ciudadanos preguntará en la próxima Comisión de Seguridad Ciudadana sobre las tarjetas que autorizan a aparcar en calles peatonales expedidas por el actual Jefe de la Policía Local entre los años 2013 y 2016.

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, el Grupo Municipal informa de que preguntará al concejal de Seguridad Ciudadana "qué personas con nombres y apellidos, con qué cargo, se beneficiaron del uso de esas tarjetas para aparcar gratis en zona azul en ese periodo, ya que el ex jefe de la Policía, Agustín de Luis, ya había cesado en su cargo en 2013".

Asegura el concejal de Ciudadanos, Luis Zaragoza, "que lo que queremos es saber qué personas y en base a qué razones se beneficiaron de estas tarjetas que les eximían de pagar en zona azul. Este Grupo Municipal considera que la Policía Local no está autorizada para eximir del pago de una tasa. Y eximir del pago por aparcar en zona azul, como tenemos que hacer religiosamente todos los ciudadanos a riesgo de que nos multen, es eximir del pago de una tasa.

Ciudadanos también considera "que la excusa ofrecida por el concejal del área de que la policía local no puede perder el tiempo en pagar la ORA si está realizando una investigación no es de recibo, ya que esa investigación se realiza en coches oficiales que no necesitan esos permisos", puntualiza Zaragoza.

C's Oviedo preguntará si esas tarjetas de autorización para fuerzas de seguridad como Policía, Guardia Civil o Ejército, son para coches particulares u oficiales y pedirá una relación de los empresarios que también tuvieron en ese periodo de tiempo "ese privilegio, a todas luces, escandaloso".