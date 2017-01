Podemos confía en que la CVMC "verá la luz muy pronto" y cree que contará con "muchos trabajadores de RTVV"

26/01/2017 - 13:44

El portavoz de Podemos en las Corts Valencianes, Antonio Montiel, ha dicho este jueves que confía en que la nueva RTVV --que pasará a llamarse Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC)-- "verá la luz muy pronto", y cree que "podrá recuperar y dar salida profesional a muchos trabajadores" de la antigua radiotelevisión.

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Montiel se ha expresado en estos términos en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Corts, después de que la Audiencia Nacional haya declarado justificado el despido colectivo de RTVV.

El síndic de Podemos ha hecho hincapié en que "con independencia del fallo judicial, los trabajadores de RTVV no son los culpables". Asimismo, ha dicho que la sentencia "reconoce el fracaso de un modelo, la mala gestión, los más de 1.200 millones de endeudamiento, la pérdida de audiencia y reconoce en definitiva el fracaso de los gestores de la RTVV, que era el PP".

No obstante, ha indicado que la sentencia también señala que ERE es "ajustado a derecho" y se ha preguntado "quiénes construyeron ese derecho". "¿La reforma laboral de 2010 del Partido Socialista y la reforma laboral de 2012 del Partido Popular?", ha planteado, y ha denunciado que "crearon la posibilidad de que se pudieran realizar ERE en el sector público y facilitaron que se pudiera desmantelar el sistema público".

"DECISIÓN FRUTO DE LA HISTERIA"

También ha criticado que es "triste" que la sentencia "no juzgue lo que fue una decisión política absurda, brutal, fruto de la histeria y del desprecio del PP hacia un servicio público y sus trabajadores".

"El PP fue incapaz de gestionar la situación después de la primera sentencia del TSJCV que anuló el primer ERE y, a partir de ahí, su incapacidad para gestionar la situación le llevó a quebrar el servicio público y a quebrar también la línea de defensa de los trabajadores", ha manifestado.

Sin embargo, Montiel ha dicho que "la infamia no acabó ahí" y ha criticado que la presidenta del PPCV y síndica, Isabel Bonig, haya dicho tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que "algo bien ha hecho el PP".

"¿Qué hicieron bien, reaccionar con un comportamiento absolutamente histérico, irracional, políticamente brutal como fue un ERE de extinción que acabó no solo con el empleo de aquellos profesionales, sino con un derecho de todos los valencianos a tener un medio público de radiotelevisión en la lengua publica, que además cumplía una función de vertebración del territorio y era un motor económico del sector audiovisual?", se ha preguntado.

Durante su intervención, el dirigente de Podemos ha dicho que no celebra la sentencia y que le "preocupa" que los jueces "se limiten a aplicar el ordenamiento jurídico, aunque a veces sea injusto".

"MODELO TOTALMENTE DIFERENTE"

A su juicio, "hay que seguir arbitrando mecanismos para poner en marcha un modelo totalmente diferente", de modo que la nueva radiotelevisión "no esté en manos políticamente de nadie, sus directivos no sean designados a dedo por el partido político del Gobierno, no tenga capacidad de endeudamiento, no puede encubrir negocios privados ni corruptelas", y que "esté al servicio de todos".

"En lo que de Podemos dependa, no volverá a haber una radiotelevisión pública al servicio de ningún Gobierno", ha dicho Montiel, quien ha dicho que su partido va a "pelear" para que sea "transparente y de servicio público".

Finalmente ha subrayado que, tras la "infamia" que supuso el cierre, se alegrará "siempre de haber estado defendiendo la ILP para la recuperación de RTVV y de que hoy el PP esté en la oposición". "Y espero que siga ahí mucho tiempo".