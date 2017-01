Barcelona se convertirá en la capital de innovación industrial en octubre

26/01/2017 - 13:47

Barcelona se convertirá en la capital de innovación industrial del 1 al 6 de octubre con la Barcelona Industry 4.0 Week, que reunirá simultáneamente en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona los salones Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast, In(3D)ustry From Needs to Solutions, IoT Solutions World Congress, los congresos World Congress of Chemical Engineering y World Chemical Summit, y el certamen Smart Chemistry, Smart Future.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Todos ellos atraerán a un millar de empresas, unos 850 ponentes internacionales y más de 50.000 profesionales para mostrar la oferta de toda la cadena productiva, desde la materia prima, plástica y química, pasando por la producción masiva o personalizada, hasta la automatización de procesos mediante la última tecnología.

El director de Negocio Propio de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, ha explicado que se ha hecho coincidir estos salones industriales para "ayudar a promover la innovación en los procesos productivos y apoyar a las empresas en su transición tecnológica hacia una producción más eficiente, sostenible y competitiva".

SALONES

La XVIII edición de Expoquimia dará a conocer del 2 al 6 de octubre las últimas novedades del sector químico, y en su marco se desarrollará, del 1 al 5 de octubre, el décimo Congreso Mundial de Ingeniería Química, que reunirá a más de 3.000 ingenieros químicos de todo el mundo en un evento que se celebrará por primera vez en España.

También se celebrará una nueva edición del Smart Chemistry, Smart Future, que contará con la presencia de las principales compañías y organizaciones de la industria química española, y en paralelo tendrá lugar la primera edición del World Chemical Summit, un foro de debate de referencia para la industria química aplicada donde se discutirán soluciones pioneras para seis grandes retos de futuro como la alimentación, energía, salud, agua y aire, sociedad digital e industria.

Asimismo, se celebrará la XVIII edición de Equiplast, el encuentro internacional del plástico y el caucho, que reúne a las principales compañías de este sector, y la XXVI edición de Eurosurfas, el encuentro internacional del tratamiento de superficies; estos tres salones y sus congresos atraerán a más de 714 empresas del sector y 590 ponentes.

Además, la segunda edición de In(3D)ustry From Needs to Solutions se celebrará del 3 al 5 de octubre, coincidiendo con el IoT Solutions World Congress, con más de 200 expositores y 200 ponentes internacionales.