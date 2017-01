Cae la producción de la fresa un 60% por las bajas temperaturas y el sector hace un llamamiento a distribuidoras

26/01/2017 - 13:55

El gerente de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas (Freshuelva), Rafael Domínguez, ha asegurado este jueves que la cantidad de fresa que se está recolectando en estos días es un 60 por ciento menos, debido a las bajas temperaturas, que la recolectada en estas mismas fechas de la pasada campaña, la cual se adelantó un mes.

HUELVA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Mesa de la Fresa, Rafael Domínguez ha precisado que "esta campaña no tiene nada que ver con la anterior pero este año el invierno es invierno realmente, crudo y con muchas heladas, y si el año pasado en estas fechas se recolectaba todos los días, ahora no". Por ello, ha hecho un llamamiento a las distribuidoras, "ya que las grandes superficies no pueden hacer promoción de la fresa cuando no hay fresas".

A su juicio, "la demanda y la oferta están al unísono porque tampoco en estas fechas hay un gran mercado", a la par que ha alertado de "algunos peligros en horizontes comerciales" y ha insistido en este llamamiento para que "la distribución sea consciente de que todos los años no son iguales".

A su vez, ha asegurado que el sector acudirá a Fruit Logística 2017 en Berlín con la idea de "contrastar que hay países europeos que calladamente cada año cuentan con más hectáreas de fresas y de frutos rojos, con calefacción y luces especiales para su maduración".

En este sentido, ha especificado que "ahora hay fresas de Holanda en el mercado y Francia sigue creciendo, al igual que Alemania que adelanta su producción, aunque al hacer tanto frío tiene más costes", indicando además que "hay una revolución tecnológica a todos los niveles de los invernaderos en Europa fomentada por la Administración". Por otro lado se ha referido a la situación de los mercados por el Brexit, ya que "al Reino Unido se exporta el 40 por ciento de los berries".

Por su parte, el presidente de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), José Luis García-Palacios Álvarez, ha manifestado no obstante que afrontan la campaña "con mucha ilusión, con todas las herramientas puestas y con altas dosis de unión" del sector, pero ha insistido en que "cada campaña se hace más difícil porque la competencia con países europeos es cada vez más alta", apuntando a la distribución "como principal rival".