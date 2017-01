Santander.- La oposición obliga al PP a un plan de choque contra el paro, que se ha reducido un 10% desde 2015

26/01/2017 - 14:14

Quirós dice que se han incorporado 17 conductores al TUS, tres más de los que reclaman el comité de empresa y Mantecón

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander han obligado al equipo de gobierno del PP a habilitar un plan de choque contra el paro, especialmente orientado a desempleados de larga duración y mayores de 45 años, y cuyas primeras medidas deberán estar en marcha antes de seis meses.

Y es que todos los grupos han votado este jueves en el Pleno a favor de una moción del PRC en este sentido, a excepción del 'popular', que ha alegado que esta materia es "competencia" y "responsabilidad" del Gobierno regional, que "ni siquiera ha convocado los talleres de empleo".

Lo ha dicho así la responsable municipal en la materia, Ana González-Pescador, quien ha subrayado en cualquier caso que el empleo es una "atención prioritaria" del equipo de gobierno del PP. A este respecto, se ha referido al Pacto Local por el Empleo, que se puso en marcha a mediados de 2015, y ha subrayado a continuación que desde entonces el paro se ha reducido "casi un 10 por ciento" en la capital cántabra.

Al inicio del debate, la concejala de Economía, Hacienda y Empleo ha planteado una transaccional para instar al Gobierno regional a dotar económicamente a los ayuntamientos, enmienda que ha sido rechazada por el PRC al alegar que el "espíritu" o "filosofía" de su propuesta no tiene que ver con la cuantía, sino con la ejecución de medidas.

Por lo demás, en su intervención González-Pescador ha opinado que en el Consistorio "algo habremos hecho bien" para lograr el citado descenso del 10%, y ha reiterado que se trata de una prioridad para el equipo de gobierno, "sea o no competencia municipal".

Pero como es "competencia" del Ejecutivo autonómico, González-Pescador ha reivindicado que esta administración dote "cuanto antes" de recursos "adecuados" las políticas de empleo en la capital, como ha hecho -ha comparado- el Ayuntamiento, que ha incrementado esos fondos un 7%.

En este punto del orden del día también ha intervenido la alcaldesa, Gema Igual, que ha recordado que quienes no están en el Pacto Local por el Empleo -que arrancó en primavera de 2015- es "porque no quieren", y ha agregado que a su partido no les "importa" esta materia "solo en campaña electoral".

La concejala del ramo ha rechazado igualmente que se presenten "mociones partidistas" o que se planteen cosas "irreales" en el Pleno, y ha pedido a grupos de la oposición que se sumen a las iniciativas del equipo de gobierno.

Todos los grupos han apoyado la moción regionalista al considerar el paro es "un drama" y la "principal" preocupación de la sociedad, de ahí que sea una materia primordial en la que trabajar. El portavoz socialista, Pedro Casares, ha cifrado en 13.314 el número de santanderinos sin trabajo, lo que a su entender evidencia que "queda demasiado por hacer".

OPOSICIONES Y VACANTES EN EL TUS

Por otro lado, en el Pleno se ha debatido una moción del concejal no adscrito Antonio Mantecón para declarar al Servicio de Transportes Urbanos (TUS) como esencial, algo en lo que han coincidido todos los grupos. Sin embargo, la iniciativa no ha salido adelante, al toparse con el 'no' del PP y la abstención de C's.

En su propuesta, el edil promotor del texto reclamaba la "inmediata" contratación temporal de 17 vacantes que a su juicio están por cubrir, y que se convoquen oposiciones con 55 ó 60 plazas. Pero el responsable del área en el equipo de gobierno, Ignacio Quirós, ha asegurado que se han incorporado 20 conductores al TUS, es decir, tres más de los que reclama Mantecón y, también, de los que dice el comité de empresa que "se necesitan". Además, ha aseverado que se convocarán oposiciones para cubrir vacantes "en cuanto la ley lo permita".

El concejal 'popular' no comparte la "visión apocalíptica" del edil no adscrito sobre el servicio, y ha asegurado además que la próxima puesta en marcha del Metro-TUS no va a afectar al personal de los autobuses municipales, ni en la cantidad ni en las condiciones laborales. Mantecón ha criticado externalización y privatización del servicio, algo de lo que también se ha hecho eco el portavoz del PSOE, Pedro Casares, que ha pedido más líneas y mayor calidad.

Y mientras C's ha justificado su abstención al entender que el competente en la materia es la Administración regional, la alcaldesa, Gema Igual, ha pedido a los grupos de la oposición que "no mientan a los empleados públicos".

CIUDAD LIBRE MALTRATO ANIMAL

Con idéntica votación -'no' de PP y abstención de C's-, el Pleno ha rechazado que se declare Santander como 'Ciudad libre de maltrato animal', iniciativa del edil no adscrito Antonio Mantencón que también incluía que se no se utilicen animales en ferias y en la Cabalgata de Reyes, aspecto este último suprimido tras una enmienda del PSOE.

El responsable del área, Juan Domínguez, ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con la protección de los animales, y el cumplimiento de la normativa vigente, como ordenanzas municipales. Así, este edil ha negado que se produzca maltrato en eventos que acoge la ciudad.

Pero Mantecón ha lamentado que su propuesta, enmendada con las aportaciones socialistas, no haya salido adelante, lo que hubiera sido un "avance ético" en un asunto, ha dicho, que "entienden niños de tres y cinco años y no Ustedes", ha afeado al PP. "Los animales tenían más respeto en la Edad Media y en el Paleolítico que con este equipo de gobierno", ha remachado.

El concejal no ha adscrito ha criticado también la postura de los dos representantes naranjas, más si se tiene en cuenta que en "todos" los ayuntamientos en los que está presente C's se han aprobado iniciativas similares.

Así, les ha pedido "coherencia", pero el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, David González, ha recordado la postura de su formación en la materia, que se basa fundamentalmente en que no haya financiación pública para eventos en los que participan animales que son maltratados o sufren. En este sentido, ha recordado que votaron a favor de la retirada de la subvención municipal a la Plaza de Toros.

Otra de las ocho mociones que figuraban en el orden del día del Pleno también ha sido rechazada, de nuevo con los votos en contra del PP y también de C's. Se trata de una propuesta del edil del grupo mixto-Izquierda Unida, Miguel Saro, orientada a alcanzar la condición de Ayuntamiento excelente en inversión social. En concreto, abogaba por aumentar el gasto social por habitante en la ciudad y que las partidas presupuestarias destinadas a sostener los servicios sociales superen el 10% del total del gasto no financiero municipal.

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL

Sí ha salido adelante en la sesión plenaria una moción, del PSOE, para que los servicios sociales municipales elaboren una relación provisional de las personas que podrían acogerse a las medidas contra la pobreza energética contempladas en el decreto aprobado a nivel estatal para impedir el corte de suministro a personas vulnerables.

Esta propuesta ha contado con el apoyo del equipo de gobierno del PP, de C's, y del PRC, y con la abstención de Mantecón, Saro, y Yánez-Barnuevo, que han expresado "dudas" al planteamiento. La edil responsable, María Tejerina, ha explicado el 'sí' de su grupo al tratarse de algo que el Ayuntamiento tiene que hacer. Y la regidora ha usado la palabra para defender el apoyo del equipo de gobierno a las familias que más lo necesitan y en situación de vulnerabilidad. Además, ha recalcado que no se ha cortado la luz a "ningún" usuario.

Finalmente, se ha rechazado -por el no de PP y abstención de C's- la moción del PSOE para crear un registro municipal de viviendas para alquiler social, registro que está ya "perfectamente efectuado", ha concluido la alcaldesa.