PP no ve necesario un Defensor del Denunciante de Corrupción y acusa a C's de querer "inflar" la administración

26/01/2017 - 14:44

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este jueves que el Defensor del Denunciante de Corrupción que propone Ciudadanos "no es necesario", al entender que "los instrumentos internos de las administraciones públicas" y "judiciales" ya permiten que los funcionarios puedan denunciar.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Nosotros pensábamos que Ciudadanos no era partidario de inflar de órganos las administraciones públicas", ha añadido Ossorio en declaraciones a los medios tras conocer que el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha registrado una Proposición de Ley por la que se crearía la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción, para garantizar la protección de los funcionarios que puedan denunciar irregularidades en la administración regional.

"Esas funciones ya se pueden desarrollar por los órganos que ya existen y crear ahora otro órgano con personal dependiente del mismo no nos parece racional", ha agregado el portavoz 'popular', para señalar que tampoco les parece racional la propuesta teniendo en cuenta que la Asamblea de Madrid ya se ha pronunciado dos veces sobre esa propuesta, que "fue desestimada por los grupos políticos".

En ese sentido, ha recordado que Ciudadanos planteó la misma propuesta en el debate sobre el estado de la región y a través de una Proposición No de Ley (PNL). "Ya la Asamblea de Madrid ha dicho que no y ha dicho que no porque no hay ningún clamor entre los funcionarios de que necesiten nuevos instrumentos de protección para que puedan denunciar", ha recalcado.

"Si esto fuera un problema por supuesto que lo apoyaríamos, pero es que esto no es un problema, entonces, cuando no hay problema no vamos a crear nuevos órganos para solucionar no problemas", ha añadido Ossorio.