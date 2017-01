SAE denuncia saturación en Urgencias de Son Espases, con 59 pacientes pendientes de ingreso y camillas en los pasillos

26/01/2017 - 14:55

El Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE Baleares ha asegurado que este jueves se ha dado una "situación extrema" en el servicio de Urgencias de Son Espases, con 59 pacientes pendientes de ingreso hospitalario y camillas en los pasillos.

PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, SAE ha detallado que de media ha habido 420 visitas diarias durante esta semana y que 124 pacientes "permanecían a las 10.00 horas de la mañana" de este jueves en las Urgencias del Hospital de Son Espases, 59 de ellos pendientes de ingreso hospitalario y 37 en camillas.

Según el sindicato, todos ellos estaban atendidos por una plantilla de diez profesionales técnicos en cuidados de enfermería.

"Hay camillas en los pasillos y el respeto a la intimidad del paciente queda anulado ante esta situación", ha protestado SAE, que ha añadido que los pasillos "no son un espacio asistencial y no se pueden considerar como tal", en palabras de la secretaria autonómica de SAE en Baleares, Francisca Galmès.

Galmés también ha alertado de que si se normaliza este hecho "se desvirtúa por completo el concepto de calidad asistencial".

En este sentido, SAE ha criticado la "sobrecarga laboral" de los profesionales que trabajan en el Hospital y ha reclamado "una solución de inmediato": "Los profesionales están al límite de su capacidad física y emocional desbordados por un problema al que no pueden poner solución", han lamentado desde el sindicato, que prevé que esta situación continúe a lo largo del día porque no se están dando altas hospitalarias por lo que no se reducirá la lista de personas pendientes de ingreso.

SAE ha atribuido la situación al temporal y la virulencia de la gripe, si bien también ha hecho alusión a los recortes de años anteriores, el cierre de camas en verano y la contratación insuficiente.