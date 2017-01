Ramírez pidió saber su situación salarial como no adscrita dos meses antes de dejar C's, según Ruíz

26/01/2017 - 15:13

GUADALAJARA, 26 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha advertido de que, hace unos dos meses, la exdiputada de su formación Yolanda Ramírez solicitó un informe a los Servicios de Secretaría de la Diputación Provincial sobre cómo quedaría su situación salarial si ella se pasaba al grupo de No Adscritos.

En una rueda de prensa ante las puertas de la Corporación provincial, ya que desde que Ramírez abandonara la formación naranja esta formación no tiene representación en la Diputación, Ruiz ha denunciado que la exdiputada no ha dado el paso de marcharse hasta que no ha tenido asegurado "por activa o pasiva" su salario.

Según Ruiz, hace unos meses que saben que "se está fraguando este acuerdo", y que había conversaciones entre la vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP en la provincia, Ana Guarinos y Ramírez, precisamente para asegurar un salario a esta última, sueldo que parece ser que sería el que tenía ahora, de 49.000 euros.

El delegado territorial de Ciudadanos está seguro de que a Ramírez "se le han prometido acuerdos económicos y de futuro", y de que este viernes, precisamente, se vería uno de ellos --en el pleno de la Diputación--.

PIDE AL PP QUE NO VOTE EL FRAUDE DE LEY

Por otra parte, Ruiz ha hecho un nuevo llamamiento a los diputados del PP en la Corporación provincial para que "recapaciten" y no voten este viernes en el pleno en Diputación ese "fraude de ley y prevaricación" que supone derogar una ley anterior para que la exdiputada de C's pueda tener un sueldo que a su juicio "no le pertenece", y que puede conllevar consecuencias legales.

Según Ruiz, "se está prevaricando y vulnerando la ley antitransfuguismo que firmaron tanto PP como PSOE" aunque se le quiera dar una "pátina" de legalidad de que Ramírez va a presidir una comisión.

El máximo dirigente de C's en la región está convencido de que "esto forma parte del engaño entre Ana Guarinos y Yolanda Ramírez", que en su opinión, "ha dejado bien fijados cuales van a ser sus emolumentos".

Y es que Ruiz se ha referido a Yolanda Ramírez como la "marca blanca del PP" ahora, a la que "se quiere agradecer los servicios pasados y futuros a los señores del PP de Guadalajara".

Aunque según ha explicado el responsable de Ciudadanos el punto exacto que va a pleno es la modificación del sistema retributario de los diputados, en esa modificación a Ramírez le han adjudicado "un puesto" en Diputación que no tenía y no tiene ahora, y que "casualmente" está retribuido con el mismo sueldo que una diputada.

ALTERAR UNA NORMATIVA

A juicio del líder de la formación naranja en la región, está claro que se trata de "alterar" una normativa aprobada en el 2015 para que Ramírez pueda tener una retribución que hasta ahora no tenía, algo que, ha reconocido, es legal. "Pero hay una situación que se llama fraude de ley y que consiste en alterar la legalidad para vulnerar el fin para el que fue creada esa norma", ha avertido.

En opinión de Ruiz este es el "truco o la pátina legal" para que Ramírez siga cobrando y se siga aplicando el rodillo del PP en Diputación.

Por ello, de consumarse ese "pago", el delegado territorial de Ciudadanos ha dejado claro que adoptarían medidas legales contra cada uno de los diputados que voten a favor porque "cada uno de ellos es libre y voluntario para tomar esa decisión".

Por último, ha aprovechado para volver a pedir a la exdiputada que entregue el acta tal y como se comprometió en el documento que firmó y entregó al partido Ciudadanos en el que decía que si dejaba la formación dejaría el acta, y si no lo hace también estudiarán medidas legales contra ella .