El psoe niega que esté bloqueando la creación de una comisión de investigación sobe las cajas de ahorro

26/01/2017 - 15:31

El PSOE justificó este jueves haberse opuesto a la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro propuesta por Ciudadanos desde la Mesa del Congreso de los Diputados por el hecho de que C's la haya presentado, no como grupo parlamentario, sino aprovechando que tiene representación en este órgano.

Esta mañana, el PP y el PSOE votaron no a esta propuesta, neutralizando los votos a favor de Ciudadanos y Unidos Podemos, aprovechando que el artículo 52 del Reglamento del Congreso faculta a la Mesa, además de al Gobierno, a dos grupos parlamentarios o a la quinta parte de los diputados, para elevar al Pleno la propuesta de crear comisiones de investigación.

El vicepresidente primero de la Mesa y diputado de C's, Ignacio Prendes, se quejó de que el PP y el PSOE bloquearan esta propuesta, y esto es lo que negaron fuentes oficiales del Grupo Socialista.

"Es falso que la Mesa haya bloqueado la propuesta de Ciudadanos. Ha quedado encima de la mesa porque simplemente ocurre que no cumple los requisitos que se exigen a los grupos en el reglamento del Congreso", replicaron las citadas fuentes.

Para demostrar que no se opone al fondo de la cuestión, el PSOE recordó que hace días sus dos miembros de la Mesa, Micaela Navarro y Juan Luis Gordo, ya votaron a favor de una propuesta análoga de Unidos Podemos.

El haber votado hoy que no a la de C's la argumentan señalando que el que la Mesa tenga la prerrogativa de proponer comisiones de investigación "no debe utilizarse para que los grupos presentes en la Mesa tengan mayores posibilidades de proponer iniciativas que los grupos que no están en este órgano de gobierno".

En esa línea, el Grupo Socialista invitó a C's a hacer lo que tendrían que hacer otros grupos parlamentarios que, a diferencia del presidido por Albert Rivera, no tienen representación en la Mesa, "conseguir la firma de otro grupo o de otros diputados", en lugar de "utilizar su posición institucional en la Mesa".

