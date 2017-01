Errejón no descarta “en absoluto” el acuerdo con iglesias, aunque matiza que sus ideas “son las mejores”

26/01/2017 - 15:30

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, no descarta “en absoluto” llegar a un acuerdo en lo político con el secretario general del partido, Pablo Iglesias, de cara a la Asamblea estatal que se celebrará en Madrid en febrero, aunque dijo estar convencido de que las ideas que está proponiendo “son las mejores” para la organización.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, Errejón se mostró “convencido” de que “es el momento de abrirse y no cerrarse, el momento de un Podemos más amable para terminar con la gran coalición y sacar a Mariano Rajoy del Gobierno”.

“Creo que son las mejores ideas”, sentenció, aunque dijo entender que el resto de compañeros estén “convencidos de que sus ideas son las que más ayudan”. Dicho esto, afirmó que no descarta “en absoluto” poder llegar a un acuerdo total con Iglesias.

En su opinión, sería “bueno y deseable” conseguir un gran consenso, aunque quiso quitar hierro al asunto y “desdramatizar” si no es así. “Intentaremos llegar a una síntesis”, subrayó, al tiempo que dijo que si hay situaciones de desacuerdo decidirán los inscritos. En cualquier caso, prosiguió, al día siguiente todos seguirán “trabajando codo con codo”.

Preguntado por si estaría dispuesto a asumir la Secretaría General de la formación si se imponen sus ideas, aseguró que se presentaría si lo estuviera, pero que no lo hace porque no hay “diferencias sobre eso”. “¡No estamos discutiendo sobre nombres, sino por el rumbo!”, enfatizó.

A su entender, es preciso retomar un debate político “sosegado” tras mucho tiempo “de correr y tomar decisiones de forma acelereada”. Una discusión “sosegada”, apuntó, que no se puede “sepultar bajo la discusión de nombres”.

En este sentido, dijo que cree que Pablo tiene que “seguir”, ya que le ha visto hacer “grandes cosas”. “Estoy convencido de que es un secretario general que puede conducir a Podemos a las metas que nos hemos fijado”, sostuvo.

No obstante, hizo hincapié en que hay que poner el énfasis en las cuestiones políticas, para llegar a ser “más útiles” para la ciudadanía. “En lo organizativo hay que dar pasos hacia la democratización y la descentralización y crear una comisión de garantías confiable”, apuntaló.

“Yo no me voy a ir a ningún lado me guste más o menos el resultado del Congreso”, aseveró el dirigente de la formación morada, para a renglón seguido incidir en que estará donde le pongan sus compañeros, la dirección y las bases.

