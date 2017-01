(vídeo) (ampliación) bescansa apunta a la “irresponsabilidad” de la dirección de podemos por haber permitido la pugna entre iglesias y errejón

26/01/2017 - 15:55

- Aunque subraya que en una “competición democrática” siempre existe una “lucha legítima por el poder”

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde:

Servidor: ftp://clientes.knr.es

Usuario: servimedia

Contraseña: S3rv1m3d142012

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, apuntó este jueves a la “irresponsabilidad de la dirección política” del partido por haber permitido la existencia del “eje de confrontación” entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el responsable Político, Íñigo Errejón, que puede llegar a volverse “nocivo” para la organización.

La también diputada de Unidos Podemos se expresó de esta manera en una entrevista concedida a Servimedia, después de que este miércoles Iglesias y Errejón no acercasen posturas en una reunión entre las diferentes corrientes para buscar la unidad de cara a la II Asamblea Ciudadana, ‘Vistalegre II’.

IRRESPONSABILIDAD

Preguntada por si considera un fracaso que el debate se conciba en estos términos, respondió: “Tiene algo de irresponsabilidad por parte de la dirección política que hayamos llegado a este punto, y me incluyo; la falta de contención y de responsabilidad que ha permitido que eso ahora sea así. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad".

"Nosotros dijimos que venimos del 15-M y hemos asumido llevar a las instituciones la voz de las mayorías de este país y de impulsar el cambio político, social y económico”, agregó.

Bescansa manifestó que no pueden faltar a ese compromiso “por perdernos en el mal uso de las formas”, y consideró que ahora “toca rectificar” porque ha habido “una acumulación de errores” por parte de la dirección de Podemos, que no sólo hay que centrarlos en la celebración de la consulta de diciembre convocada por Iglesias sobre las reglas del juego de 'Vistalegre II'.

“En general en la vida no hay que tener miedo de equivocarse, porque las personas y las organizaciones siempre nos equivocamos. Lo que hay que tener miedo es de no saber rectificar, y ahora nos toca intentar rectificar”, insistió, tras subrayar que el "eje de confrontación" Iglesias-Errejón es “profundamente centralista” y va hacia un tipo de organización en la que no le gustaría estar, porque podría llegar a volverse “nocivo” para la formación.

Demandó por ello una concepción de esta pugna “no en torno a dos ejes”, que “a estas alturas perjudica más a Podemos de lo que le beneficia”.

CORRIENTES

“Podemos nunca ha sido eso y no me gustaría que lo fuera. Y ahí entra la resistencia a decir que hay corrientes. Queremos gente en las direcciones políticas de todos los niveles, municipales, autonómicos y estatales, donde cada cual se comporte y opine de acuerdo con su propio criterio”, recalcó.

Además, subrayó que le gustaría un Podemos “en el que cuando hablásemos de corrientes” se hiciera referencia a los “grandes temas” que afectan a la sociedad, como el cambio constitucional, el cambio de modelo productivo o la lucha contra el machismo.

Reivindicó un Podemos que sea capaz de subrayar lo común internamente y convivir con la pluralidad. “No hay que obsesionarse con que haya una única lista, pero sí hay que obsesionarse con que haya reglas consideradas legítimas por parte de todas las partes y, por lo tanto, vinculantes para todas las partes cuando termine la competición”, indicó.

Asimismo, pidió que tras el congreso de febrero Podemos deje de ser visto por los ciudadanos como "el eje Pablo Iglesias-Íñigo Errejón”, y opinó que si hubiesen tenido en el pasado unas reglas “más claras”, el conjunto del partido se habría ahorrado “mucho sufrimiento”.

LUCHA “LEGÍTIMA” POR EL PODER

Con todo, consideró “posible” y “conveniente” el acuerdo entre Iglesias y Errejón de cara a la Asamblea Ciudadana que tendrá lugar el 11 y 12 de febrero y, aunque calificó de “muy perjudicial” hablar de lucha de poder, matizó que “la política siempre es una lucha de poder” y que “en democracia la lucha en procesos electorales es la lucha legítima por el poder”.

No vio un riesgo de fractura en Podemos, porque lo que se está registrando en el seno de la organización es un debate “profundamente democrático y transparente”.

“Simultáneamente a la Asamblea de Podemos se va a celebrar el Congreso del PP y ahora están teniendo lugar los preliminares del Congreso de Ciudadanos, y no escucho ni una palabra sobre eso. ¿Qué tipo de organización hay dentro para que no se escuche un debate sobre qué es lo que pasa en esos congresos?”, se preguntó Bescansa sobre unos cónclaves en los que, consideró, “está todo decidido”.

Por último, aseguró que el debate sobre la integración o no de Izquierda Unida en el proyecto no es una cuestión que esté encima de la mesa. “Es una formulación que a mi juicio tiene más que ver con los procesos que están abiertos en Galicia y en Cataluña, y que pudieran abrirse eventualmente en otros territorios, que con IU”, manifestó.

No obstante, consideró “razonable” que una hipotética decisión “tan importante” para la organización “tenga que adoptarla una mayoría cualificada” del conjunto del partido, “además del pronunciamiento explícito de todos los órganos de dirección política” en el territorio correspondiente.

“Es lo mínimo que cabe exigir a una organización que respeta a su gente y la capacidad y el derecho a decidir de cada uno de los territorios”, remachó.

(SERVIMEDIA)

26-ENE-17

LDS/caa