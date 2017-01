Revilla da por hecho que el tren llegará a Reinosa y espera que el tramo Santander-Torrelavega se licite a final de año

26/01/2017 - 16:55

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, da "por hecho" que el tren de altas prestaciones llegará hasta Reinosa, porque hacerlo hasta Aguilar de Campoo (Palencia) "no es llegar a Cantabria".

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico y líder del PRC, que está en "contacto permanente" con el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, espera que el tramo Torrelavega-Santander salga a licitación a finales de este año, para que las obras comiencen en el primer trimestre del próximo.

Y para principios del 2018 confía en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la licitación del tramo de Aguilar a Palencia, para comenzar después con el proyecto de la localidad palentina a Burgos, que es "un paseo" y conlleva un coste "relativamente pequeño" en relación a los otros trazados, al no haber "gran complicación orográfica", ha comparado Revilla.

Precisamente por eso, por el "muy elevado" coste global de la actuación, el presidente cántabro ha abogado por "ir por partes", cuando ha sido preguntado este jueves por esta actuación en la inauguración del puente sobre el río Híjar en Reinosa.

En este sentido, el regionalista ha recordado que el proyecto actual supone "casi duplicar" el coste en relación al planeamiento inicial, pero -ha destacado- paralelamente se va a reducir el tiempo de viaje de Santander a Madrid hasta las 2.55 horas.

DE LA SERNA TIENE "EL MÁXIMO INTERÉS" Y ESTÁ "AGILIZANDO LOS TRÁMITES"

Sobre el ministro del ramo, Revilla ha dicho que De la Serna tiene "el máximo interés" en el tema, que "conoce", y está "agilizando" -ha dicho- "todos" los trámites.

Aún así, el presidente cántabro no se atreve a dar una fecha para cuando el tren de altas prestaciones Santander-Madrid esté finalizado y en funcionamiento, pero ha señalado que cuando aparezcan los tramos en el boletín es "casi hablar" de que la obra empieza, y cuando comienza "se acaba". "Si no se empieza, no se acaba nunca", ha comparado.

Pero después de haber "esperado tanto" y haber sufrido "tantas desilusiones" con el proyecto, Revilla ha restado importancia a "esperar un poco más", pues hay que tener en cuenta también que se trata de una "obra fundamental para Cantabria".

"Esto va a pegar un arreón", ha manifestado, para resaltar que será un tren "competitivo" y que la región tiene las "condiciones ideales" para competir. Además, será un proyecto "fundamental" para el puerto de Santander y Reinosa y la comarca campurriana, al ser de altas prestaciones, para viajeros y mercancías.