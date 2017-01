Jueves, 26 de enero de 2016 11.00 a.m. EST

MÉXICO - Washington - El encuentro entre Donald Trump y su colega mexicano, Enrique Peña Nieto, el próximo martes, está en el aire después de que el presidente estadounidense amenazara hoy con cancelarlo si su homólogo insiste en que México no pagará el muro fronterizo, como él exige.

PRESIDENCIA - Washington - El presidente, Donald Trump, interviene hoy ante la reunión invernal de legisladores republicanos que se celebra en Filadelfia y tiene previsto abordar las prioridades legislativas del partido.

CIUDADES SANTUARIO - Los Ángeles - Los fondos que Donald Trump promete recortar a las denominadas "ciudades santuarios" vendrían en muchos casos del bolsillo de los contribuyentes de estas jurisdicciones, como en California, uno de los mayores contribuyentes a las arcas federales, advirtieron expertos.

CENTROS DETENCIÓN - Chicago - Las órdenes ejecutivas de Donald Trump para aumentar el uso de los centros de detención y acelerar la detención de indocumentados para su deportación son una amenaza para los derechos constitucionales de los detenidos y un pingüe negocio para las cárceles privadas, según expertos.

MURO - Tucson (AZ) - Yuma, una desértica ciudad en la frontera suroeste de Arizona, está separada de México por una triple barrera que Donald Trump describió como "modelo" para construir su "gran muro" en su libro de 2015, "Crippled America" ("Estados Unidos paralizado").

NUEVA YORK - Nueva York - Una semana después de que Donald Trump abandonara Nueva York para trasladarse a Washington, la policía ha relajado la seguridad en torno a la Torre Trump, aunque sigue el flujo de gente que quiere ver ese epicentro de poder.

PUERTO RICO VIOLENCIA MACHISTA - San Juan - El sector que contribuye a la erradicación y prevención de la violencia de género en Puerto Rico se encuentra alarmado ante la muerte de tres mujeres por sus parejas o exparejas en lo que va de año en la isla.

SALUD CÁNCER - Miami - El oncólogo dominicano Miguel Villalona-Calero, director adjunto del primer centro oncológico integral y de investigación del sur de Florida, que se inaugura hoy en Miami, afirma que las nuevas terapias contra el cáncer producen cada vez más "milagros".

ALPHABET RESULTADOS - Los Angeles - La empresa matriz de Google, Alphabet, anuncia sus resultados financieros del último trimestre de 2016 y los anuales tras haber incrementado en un 23,8 % su beneficio neto en los nueve primeros meses del año.

FORD RESULTADOS - Washington - Los beneficios netos de la automovilística Ford cayeron en 2016 un 38 % respecto a los del año anterior, al situarse en 4.600 millones de dólares, reducción que la compañía achacó a un cargo extraordinario de 3.000 millones relacionado con sus planes de pensiones.

NASA APOLO 1 - Miami - La NASA recuerda hoy, con las banderas de EE.UU. a media asta en las instalaciones, el 50 aniversario de la tragedia del Apolo 1, en la que sus tres tripulantes perecieron al producirse un incendio en el módulo del comando durante un ensayo en Cabo Cañaveral (Florida).

PUERTO RICO CINE - San Juan - Puerto Rico recuerda la muerte de hace 25 años de José Ferrer, primer actor hispano en ganar un premio Óscar, Tony y Globo de Oro, y conocido por su lucha contra la segregación racial en EE.UU. durante las décadas del 50 y 60 y el respeto a los latinos en el cine y el teatro.

AMÉRICA FERRERA - Los Ángeles - La gentrificación en un barrio latino de Los Ángeles es la base de "Gente-fied", la nueva serie de America Ferrera que, según la actriz, aborda desde el humor los conflictos de identidad y generacionales de los hispanos en EE.UU.

JACQUELINE BRACAMONTES - Los Angeles - La mexicana Jacqueline Bracamontes ofrece en la película "Un padre no tan padre" la dosis necesaria de humor y ternura que considera que la audiencia latina necesita "más que nunca".

PUERTO RICO MÚSICA - San Juan - El cantante y productor musical puertorriqueño Danny Fornaris regresa al ámbito musical con su nuevo tema, "Si no me quieres", que grabó tanto en español e inglés y que lanza seis años después de haberlo incluido en un disco que no publicó.

MÚSICA MEXICANA - Miami - El grupo sinaloense Banda Carnaval ultima los detalles de décimo disco, un álbum de estudio que está preparado "para salir del horno" en marzo próximo con el objetivo de mostrar "la belleza de México".

TRIBUNA ABIERTA - Cuidado, no es el muro - No es el muro en la frontera lo que construye Trump, es mucho más peligroso: es el muro invisible en la mente de la gente, el llamado a desarrollar un enfermizo mecanismo de autodefensa que automáticamente al mirar al otro, le hará preguntarse, ¿y éste, a cuál lado de la frontera pertenece? ¿A mi mundo o al otro?

Por Gustavo Gac-Artigas (escritor chileno-norteamericano. Miembro colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española)

