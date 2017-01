La Junta insiste en las "garantías jurídicas" existentes en los exámenes de oposición docente

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha insistido en las "garantías jurídicas" existentes en los procedimientos selectivos para el ingreso en los diferentes cuerpos docentes autonómicos, después de que el Grupo Popular en el Parlamento andaluz preguntara por los motivos por los que en la comunidad no se tiene previsto el derecho a la revisión del primer examen.

Así, en una respuesta de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, consultada por Europa Press, se señala que una vez transcurrido el proceso de exámenes, ya en el mes de agosto, la administración lleva a cabo el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales al objeto de que los docentes que hayan obtenido plaza en el procedimiento tengan asignado un destino para el siguiente curso escolar.

En aras de que las garantías del personal participante sean las máximas, la administración educativa incluye en el proceso selectivo referenciado la publicación en el portal web de la Consejería de Educación y en las sedes de los tribunales de los criterios elaborados por las Comisiones de Selección para la corrección de los ejercicios que conforman la fase de oposición.

Asimismo, se entrega una documentación general a los 242 tribunales, entre la que se incluye un modelo de plantilla de corrección con hasta 20 ítems, dependiendo de la especialidad, de manera que las calificaciones de los órganos de selección obedezca, en todo momento, a los mismos criterios. Cada miembro del tribunal ha debido rellenar una ficha por cada prueba o parte de prueba, basada en los referidos criterios de corrección.

Además, la calificación final del ejercicio la constituye la media de las calificaciones de los cinco miembros, anulándose, de conformidad con las bases de la convocatoria, las notas máxima y mínima, si entre las otorgadas por los miembros del tribunal hay tres o más puntos de diferencia.

Por tanto, "no es lo mismo que un ejercicio lo califique sólo una persona a que sea calificado por cinco profesionales de los que cuatro de ellos son seleccionados por sorteo entre el profesorado de la especialidad correspondiente; es difícil, por tanto, que un posible error en la calificación de un miembro no sea advertido por los cuatro restantes, lo que da suficientes garantías al procedimiento".

Por otra parte, el tribunal se encuentra en su sede, "a disposición de quien desee plantearle alguna consulta", justo el día siguiente al de la realización del ejercicio: precisamente, señala De la Calle, "ese día los miembros del tribunal toman nota de cuantas reclamaciones o alegaciones se le hayan planteado para su posterior comprobación".

No obstante, "las garantías jurídicas persisten tras el procedimiento, por cuanto se tiene la posibilidad de recurrir en reposición o en vía contencioso-administrativa", indica la Junta, que no obstante remarca que aunque hay providencias judiciales instando a los órganos de selección a revisar e informar de ejercicios de la fase de oposición, no hay constancia de que algún opositor haya visto prosperar su petición por esta causa.