C´s concluye que la renta mínima "no se puede pagar" y pide al psoe "que no podemice" la política

26/01/2017 - 19:05

La dirección de Ciudadanos asegura que la renta mínima que proponen los sindicatos con el apoyo del PSOE "no se puede pagar", por lo que pide a los socialistas que "no podemicen la política" y que recuperen "la moderación".

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, compareció en rueda de prensa para expresar "cierta preocupación" por esa propuesta, que será sometida a consideración del Congreso en forma de Iniciativa Legislativa Popular.

Ciudadanos calcula que esa renta mínima costaría unos 15.000 millones de euros, algo que Ciudadanos estaría "encantado" de poder ofrecer, pero no puede porque "en el mundo real hay limitaciones". Por tanto, añadió, hay que explicar si se financia subiendo impuestos o haciendo recortes en otras partidas.

Roldán registró una proposición no de ley con medidas para dar una respuesta "integral" al desempleo, la desigualdad y el incremento de la pobreza, en cumplimiento de varios puntos del acuerdo de investidura con el PP.

El más importante de ellos es el complemento salarial para jóvenes, pero también la reforma de las políticas activas de empleo para hacerlas "más sustanciosas y más efectivas", y la armonización de las rentas mínimas que ya existen en algunas comunidades autónomas.

Ciudadanos reclama al PSOE apoyo para sacar esas medidas adelante y hacer política desde la moderación, de forma responsable y basándose en "la evidencia, no en ocurrencias".

Roldán precisó que Ciudadanos no respaldará la toma en consideración de la ILP de los sindicatos porque no puede votar a favor de una iniciativa "que no se puede pagar". "No es la vía para responder a las urgencias que tenemos", argumentó, y solo generaría "frustración" en la sociedad y más "desafección". "No se puede mentir en la política así", sentenció.

