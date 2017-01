Antonio Gemio, elegido presidente de los comerciantes de Huelva y sustituye a Manuel García-Izquierdo

26/01/2017 - 22:47

Antonio Gemio ha sido elegido este jueves presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía en Huelva, CECA-Comercio Huelva, sustituyendo en el cargo a Manuel García-Izquierdo que continuarán con su responsabilidad en la Confederación Española de Comercio y en la Confederación de Empresarios de Comercio de Andalucía.

HUELVA, 26 (EUROPA PRESS)

El nuevo representante de los comerciantes en la provincia ha sido arropado por una nutrida asistencia de representantes institucionales y empresariales, entre ellos el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios Álvarez, según ha informado la propia federación en una nota.

Durante su discurso, el recién elegido presidente ha manifestado su intención de "fortalecer al comercio de la ciudad, de los pueblos, de esos que están en cada rincón de la provincia y que ahora, más que nunca, necesitan de una organización fuerte y representativa que sepa dar respuesta a sus necesidades, a sus inquietudes y a sus anhelos".

"Para quienes no me conocéis he de confesaros que soy un hombre que creen en el asociacionismo porque así es más fácil encontrar respuesta y conseguiremos situar a nuestro sector donde merecidamente le corresponde", ha asegurado.

Asimismo, ha expresado su voluntad de "dar continuidad a la senda emprendida, marcada por la lealtad institucional con la FOE, porque sabemos que nos necesitamos mutuamente, porque sumando se avanza mucho más que restando. Por eso vamos a estar cerca, vamos a trabajar juntos y vamos a ser todo lo exigente que requiera cada situación."

Sobre las necesidades de los comerciantes ha señalado no querer "proteccionismo, ni mucho menos paternalismos institucionales, sino competir en el mercado sin desventaja, partiendo desde la misma línea de salida, en igualdad de condiciones, ni más ni menos", ya que considera que con este escenario "todos podremos llegar a la meta, aunque la habilidad de cada cual decidirá finalmente el puesto que habremos de ocupar".

Entre las demandas planteadas por Antonio Gemio destacan poner a disposición más bolsas de aparcamiento; ofertar parking express gratuitos para compras rápidas; mantenimiento del mobiliario comercial; limpieza; seguridad ciudadana; potenciar la iluminación; señalética identificativa de las zonas comerciales; desarrollo de campañas para sensibilizar sobre la necesidad del comercio de proximidad o la puesta en marcha de un plan de revitalización comercial que tenga en cuenta las diferentes actividades que confluyen en las zonas --turísticas, museísticas, gastronómicas y comerciales--.