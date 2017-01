El norte de la provincia de Cáceres continúa este viernes en aviso amarillo por nevada

27/01/2017 - 9:35

El norte de la provincia de Cáceres continuará este viernes, 27 de enero, en aviso amarillo por nevadas, que se prolongará hasta las 18,00 horas.

MADRID/MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la cota de nieve se sitúe entre los 1.300 o 1.400 metros, para terminar sobre 900 o 1.000 a última hora del viernes y afectará principalmente al Sistema Central, donde pueden darse espesores mayores por encima de 1.400 metros.

Ante esta previsión, el 112 recomienda no realizar viajes a no ser que sea necesario, no viajar solo y hacerlo en transporte público, así como llevar cadenas, el depósito lleno y un teléfono móvil, evitando conducir de noche.

En casa, aconseja tener material de calefacción, linternas con baterías cargadas y un teléfono para comunicarse con el 112 en caso de emergencia, según informa el 112 de Extremadura.

De este modo, la cacereña se sitúa dentro del grupo de 36 provincias españolas que permanecerá este viernes, 27 de enero, en riesgo por nieve, lluvia, viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meterología (AEMET), que cita como fenómenos significativos las nevadas en zonas de montaña de las mitades norte y este de la Península, así como los intervalos de viento fuerte en el norte de Navarra y zonas altas de Pirineos.

En concreto, estarán en riesgo importante (naranja) por nevadas Madrid, Barcelona, Lleida, Huesca y Girona, que será amarillo en Navarra, La Rioja, Asturias, Granada, Jaén, Teruel, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres, Lugo y Orense.

El viento pondrá en riesgo (amarillo) a Navarra, Almería, Zaragoza, Lleida, Navarra y Melilla. En el mismo nivel pero por lluvia estarán Barcelona, Girona, Tarragona, Ceuta y Cádiz; así como Almería, Málaga, Granada, Girona, Melilla, A Coruña, Pontevedra y Murcia pero por fenómenos costeros.

PRECIPITACIONES

En la Península y Baleares, los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta en Baleares, suroeste de Andalucía y extremo oeste de Galicia, y serán localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, oeste del Sistema Central, norte de Aragón y Cataluña y entorno del Estrecho.

Las precipitaciones serán menos probables en el litoral del sureste peninsular mientras que en Canarias el tiempo será estable.

La cota de nieve se situará en la Cordillera Cantábrica entre los 900 y los 1.000 metros bajando por la tarde a 700/800 metros; en el Sistema Central e Ibérico, entre los 1.000/1.200 metros bajando a 800/1.000 metros; en Pirineos a partir de 1.000/1.2000 metros; y en las sierras béticas, de 1.400/1.600 metros bajando a 1.000/1.200 metros.

Las temperaturas diurnas irán en aumento en el nordeste peninsular y área mediterránea y en descenso en el resto de la Península, con las nocturnas en aumento, que podrá ser notable en el nordeste peninsular, y con pocos cambios en Canarias.

Habrá predominio del viento de componentes sur girando a lo largo del día a componente oeste, y aumentando a intensidad fuerte en el noroeste de Navarra, Pirineos y sierras y litorales de Andalucía.