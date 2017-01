Castilla y león. fundación once presenta en valladolid los programas europeos para la inclusión laboral

27/01/2017 - 11:00

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, presentarán el próximo lunes en Valladolid el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que desarrollan desde enero de 2016 dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio 2014-2020.

La presentación tendrá lugar en la Delegación Territorial de la ONCE en Valladolid a las once de la mañana, en un acto que contará con las intervenciones del delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco; la directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, Sabina Lobato; la directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y la directora regional de Inserta en Castilla y León, Begoña Grijalvo.

