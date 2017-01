Consumur solicita que Educación valore incorporar un dispositivo de detección de alcohol y drogas en autobuses escolares

27/01/2017 - 11:10

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), tras conocer los resultados del estudio realizado por la Jefatura Provincial de Tráfico en el que se pone de manifiesto la falta de seguridad existente en los autobuses que realizan rutas escolares en la Región de Murcia, considera necesaria la puesta en marcha de medidas que garanticen la protección de los viajeros, en este caso de menores de edad.

La organización se suma a la petición realizada a través de un comunicado de prensa por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Región de Murcia de aumento de inspecciones en este tipo de transporte. Cabe recordar que con el citado estudio se han detectado irregularidades en 17 de los 36 autobuses inspeccionados, casi la mitad de los mismos, destacan desde la organización.

Carecer de autorización para realizar tareas de transporte escolar, circular sin el preceptivo seguro obligatorio e incluso carecer de permiso de circulación, en un caso, han motivado parte de las sanciones, a las que también hay que sumar las derivadas por el estado deficiente de las puertas de servicio y emergencia o superar el tiempo de conducción.

Consumur entiende que los hechos son muy graves, especialmente valorando el tipo de servicio que prestan estos autobuses, por lo que exige a la Consejería de Educación de la Región de Murcia "que adopte medidas más estrictas de control, no solamente dirigidas a los conductores sino, especialmente a las empresas de transporte contratadas para prestar el servicio".

La organización considera necesario, no sólo aumentar el número de inspecciones regulares, sino reforzar los requisitos exigidos, a los trabajadores y a las empresas responsables, para ofrecer el servicio, prestando también especial atención a las condiciones de los vehículos utilizados.

Otras medidas propuestas por Consumur son la intensificación de las sanciones ante la detección de irregularidades, a conductores y empresas, y la puesta en marcha de un dispositivo integrado en el vehículo de detección de alcohol y drogas. Este sistema, ya presentado hace años para el uso en vehículos particulares, no permitiría arrancar el motor sin antes verificar el estado del conductor, no poniéndose en marcha si se detecta que las condiciones para la circulación no son las adecuadas.

Consumur pide a la Consejería de Educación "actuaciones inmediatas ante la gravedad de las irregularidades detectadas" e insta a la ciudadanía a denunciar "cualquier hecho que entienda pone en riesgo su seguridad o la de sus hijos, o que afectan a la debida calidad que se ha de exigir en este tipo de servicios".

